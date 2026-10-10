Lalatović digao prašinu: Evo šta je rekao o Rijeri i Iliću

Iskusni srpski stručnjak Nenad Lalatović govorio je o situaciji u Crvenoj zvezdi i Partizanu.

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Nekadašnji trener brojnih klubova, među njima i Crvene zvezde govorio je o Albertu Rijeri…

- Albert je moj kolega. Ne sviđa mi se situacija u kojoj dolaze on ili Bahar, a mi ih predstavljamo kao vanzemaljce. Smatram da nisu bolji treneri od naših trenera. Volim da dođu nova lica da bih se takmičio sa njima. To nije sporno, ali… Kreirali smo sliku kao da je osvojio titulu u Bundesligi, a ne u Sloveniji. Došao je sa tog nivoa, a to je kao da osvojiš titulu u Srbiji. Kratko se zadržao u Nemačkoj. Rijeri treba da se pruži podrška i od mene je ima.

- Verujem u njegove kvalitete, ali sa takvim očekivanjima i najavama samo njemu štetimo. Stavljamo ogroman teret na njegova leđa, a bolje je za sve strane biti realan. Uveren sam da se radi o izvrsnom stručnjaku, samo mi se ne sviđa način na koji je predstavljen u javnosti, jer onda očekivanja prevazilaze realnost. Dopada mi se kako radi. Najbitnije je da Crvena zvezda napravi nešto dobro u Evropi. U Superligi su najbolji tim, sigurno će osvojiti titulu, ali svi priželjkuju uspeh u Ligi konferencije - rekao je Lalatović za "Meridian sport".

Dotakao se Lalatović i stanja u Partizanu. Pružio je podršku Saši Iliću.

- Partizan je u slabijoj formi, ali siguran sam da će Sale Ilić uspeti da ga podigne. Prosto mi je neverovatno da Partizan godinama unazad kuburi sa odbranom. Bilo je tako i kada su bili prvi na tabeli kod Duljaja i svih narednih sezona… Jačaju sve linije tima samo ne defanzivnu. Kuća se pravi od temelja. Ako ti je temelj jak onda gore možeš da se opustiš, da igraš visok presing, napadaš… Tada si jednostavno rasterećeniji. Problem je kada nemaš dovoljno štopera, kada su bekovi povređeni ili promenjeni. Očigledno je tu najveći problem. Ne mogu da verujem da ti nisu uvideli i sanirali. Da je Partizan adekvatno pojačao odbranu bilo bi daleko drugačije. Da su doveli još tri, četiri igrača mogli bi da se bore sa Crvenom zvezdom za titulu. U napadu imaju Seka, Miladinovića, Čumića… Garantujem da bi sve bilo bolje da su doveli dva štopera, beka i još jednog špica - dodao je srpski trener.