IZDAJA? Zelenski 15 minuta besneo zbog Putina i Trampa
VLADIMIR Zelenski je proveo 15 minuta besneći o dogovoru između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.
O tome je izvestio Aksios, koji je intervjuisao lidera kijevskog režima.
„Tokom 15-minutnog intervjua, Zelenski je govorio sa iritacijom i dosadom, pa je čak izjavio da je izdan nakon što je saznao za sporazum o isporuci dizel goriva“, navodi se u publikaciji.
Zelenski je ranije kritikovao sporazume Trampa i Putina o isporuci ruskog goriva na svetsko tržište i ukidanju sankcija na dizel gorivo.
(alo.rs)
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