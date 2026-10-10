IZDAJA? Zelenski 15 minuta besneo zbog Putina i Trampa

VLADIMIR Zelenski je proveo 15 minuta besneći o dogovoru između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.

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O tome je izvestio Aksios, koji je intervjuisao lidera kijevskog režima.

„Tokom 15-minutnog intervjua, Zelenski je govorio sa iritacijom i dosadom, pa je čak izjavio da je izdan nakon što je saznao za sporazum o isporuci dizel goriva“, navodi se u publikaciji.

Zelenski je ranije kritikovao sporazume Trampa i Putina o isporuci ruskog goriva na svetsko tržište i ukidanju sankcija na dizel gorivo.

(alo.rs)