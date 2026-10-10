Fudbal

Legenda Zvezde posle 48 godina otkrio istinu o čuvenom golu protiv Partizana (VIDEO)

Olja Mrkić

10. 10. 2026. u 12:26

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Jedan od najpoznatijih golova u istoriji večitih derbija decenijama prati priča o tome kako je legendarni Zvezdin Pele Miloš Šestić nasamario ništa manje legendarnog golmana Partizana Petra Borotu.

Легенда Звезде после 48 година открио истину о чувеном голу против Партизана (ВИДЕО)

Hugh Hastings / PA Images / Profimedia

U središtu svega našao se i njihov kumovski odnos.

Na utakmici odigranoj 29. novembra 1978. godine, na stadionu JNA igrao se 63. Večiti derbi.

Zvezda je povela posle situacije koja se i danas prepričava. Borota je nakon skoka ostao da leži na zemlji sa loptom u rukama, očekujući da sudija dosudi prekršaj. Međutim, pištaljka se nije oglasila.

Prema verziji koja se godinama prenosila, Šestić je prišao golmanu i rekao mu:

- Kume, svirao je faul!

Borota mu je poverovao, spustio loptu kako bi izveo slobodan udarac, a Šele je iskoristio trenutak, uzeo je i poslao u praznu mrežu.

Taj pogodak postao je jedna od najčuvenijih anegdota jugoslovenskog fudbala.

Ipak, posle gotovo pet decenija ponovo se otvorilo pitanje šta se zaista dogodilo u tom trenutku i koliko se priča koja je u međuvremenu prerasla u legendu razlikuje od istine.

Šestić se ove epizode prisetio u razgovoru o svojoj karijeri i vremenu provedenom u Crvenoj zvezdi. Čuveni gol ostao je upamćen ne samo zbog snalažljivosti Šestića već i zbog neobične situacije u kojoj je njegov kum Borota izvukao deblji kraj.

- Bio je faul nad Borotom posle duela sa Jovanovićem, ali sudija nije svirao ništa - potvrdio je Šele, a u videu (na 12:13) pogledajte i čujte šta je u toj situaciji rekao Boroti.

Inače, derbi je završen pobedom Crvene zvezde od 3:1. Posle Šestićevog gola, Partizan je izjednačio preko Nikice Klinčarskog, ali su Milosavljević i Krmpotić u nastavku doneli trijumf "crveno-belima". 

Šampion je te sezone bio Hajduk, dok je Zvezda vojevala u Kupu UEFA gde je stigla do finala. Partizan je imao košmarnu sezonu gde je bukvalno u poslednjim kolima obezbedio opstanak, a kao šlag na tortu je bio poraz u finalu Kupa u koje su se "crno-beli" plasirali prvi put posle 1960. godine.

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