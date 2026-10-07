TEK SMO NA POČETKU: Vaterpolisti Radničkog posle pobede u Ligi šampiona nad Oradeom veruju da će iz meča u meč igrati sve bolje

PRVA prepreka je preskočena. Vaterpolisti Radničkog opravdali su ulogu favorita na startu Lige šampiona, pošto su u prvom kolu grupe B u Oradei nadigrali ekipu Lazara Dobožanova i Petra Velkića - 14:9 (5:1, 3:3, 2:1, 4:4). Šumadinci u drugom kolu, 27. oktobra u Kragujevcu dočekuju Brešu koja je izgubila od Pro Reka sa 16:13.

Foto Nikola Skenderija

Kragujevčani su krenuli silovito i u prvoj četvrtini slomili otpor igrača Oradea. Bili su čvrsti u odbrani, sigurni u napadu, naročito sa igračem više u već u šestom minutu su vodili sa 4:0. Od tog trenutka su održavali prednost i nijednom nisu dozvolili Rumunima da ih opasnije ugroze.

- Prvo je kolo, tako da nije to sve kao što bi trebalo da izgleda. Ali, stvarno sam zadovoljan i verujem da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu.Što se samog meča tiče, bilo je onako kao što smo očekivali: otpor od početka do kraja. Srećom, brzo smo napravili prednost i održavali je do kraja. Ipak, mislim da smo mogli da budemo na višem nivou - kaže za RTS igrač utakmice Nikola Jakšić.

Domaćin je samo pripretio početkom druge četvrtine, kada se primakao na minus dva (3:5). Ipak, prekaljeni gosti brzo su vratili prednost od četiri gola, a u finišu meča su par puta vodili i sa šest golova razlike.

- U Ligi šampiona imamo 16 veoma jakih ekipa, koje su tu zasluženo. Neke su izborile učešće kao šampioni svojih država, a neki kroz teške kvalifikacije. Ne bih izdvajao nijednu ekipu, ali najbitnije je da se skoncetrišemo na nas, na sami sebe i da idemo korak po korak - po običaju umeren je Nikola Dedović.

Do duela sa Brešom, Kragujevčani će odigrati četiri utakmice u Premijer Regionalnoj ligi. Već u subotu dočekuju Vojvodinu, 19. i 20. oktobra sastaju se sa Partizanom i Novim Beogradom, a 24.oktobra sa Zemunom. Ti dueli daju im nadu da će protiv Italijana podići nivo igre.

Raspored

Prvo kolo grupe A: Hanover - Olimpijakos 10:17, Jadran HN (Trović 1) - Sabadelj 16:17. TABELA: Olimpijakos 3, Sabadelj 3, Jadran HN 0, Hanover 0.

Grupa B: Oradea - Radnički 9:14, Breša - Pro Reko 13:16. TABELA: Radnički 3, Pro Reko 3, Breša 0, Oradea 0.