TEK SMO NA POČETKU: Vaterpolisti Radničkog posle pobede u Ligi šampiona nad Oradeom veruju da će iz meča u meč igrati sve bolje
PRVA prepreka je preskočena. Vaterpolisti Radničkog opravdali su ulogu favorita na startu Lige šampiona, pošto su u prvom kolu grupe B u Oradei nadigrali ekipu Lazara Dobožanova i Petra Velkića - 14:9 (5:1, 3:3, 2:1, 4:4). Šumadinci u drugom kolu, 27. oktobra u Kragujevcu dočekuju Brešu koja je izgubila od Pro Reka sa 16:13.
Kragujevčani su krenuli silovito i u prvoj četvrtini slomili otpor igrača Oradea. Bili su čvrsti u odbrani, sigurni u napadu, naročito sa igračem više u već u šestom minutu su vodili sa 4:0. Od tog trenutka su održavali prednost i nijednom nisu dozvolili Rumunima da ih opasnije ugroze.
- Prvo je kolo, tako da nije to sve kao što bi trebalo da izgleda. Ali, stvarno sam zadovoljan i verujem da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu.Što se samog meča tiče, bilo je onako kao što smo očekivali: otpor od početka do kraja. Srećom, brzo smo napravili prednost i održavali je do kraja. Ipak, mislim da smo mogli da budemo na višem nivou - kaže za RTS igrač utakmice Nikola Jakšić.
Domaćin je samo pripretio početkom druge četvrtine, kada se primakao na minus dva (3:5). Ipak, prekaljeni gosti brzo su vratili prednost od četiri gola, a u finišu meča su par puta vodili i sa šest golova razlike.
- U Ligi šampiona imamo 16 veoma jakih ekipa, koje su tu zasluženo. Neke su izborile učešće kao šampioni svojih država, a neki kroz teške kvalifikacije. Ne bih izdvajao nijednu ekipu, ali najbitnije je da se skoncetrišemo na nas, na sami sebe i da idemo korak po korak - po običaju umeren je Nikola Dedović.
Do duela sa Brešom, Kragujevčani će odigrati četiri utakmice u Premijer Regionalnoj ligi. Već u subotu dočekuju Vojvodinu, 19. i 20. oktobra sastaju se sa Partizanom i Novim Beogradom, a 24.oktobra sa Zemunom. Ti dueli daju im nadu da će protiv Italijana podići nivo igre.
Raspored
Prvo kolo grupe A: Hanover - Olimpijakos 10:17, Jadran HN (Trović 1) - Sabadelj 16:17. TABELA: Olimpijakos 3, Sabadelj 3, Jadran HN 0, Hanover 0.
Grupa B: Oradea - Radnički 9:14, Breša - Pro Reko 13:16. TABELA: Radnički 3, Pro Reko 3, Breša 0, Oradea 0.
Preporučujemo
TUGA: Bivša odbojkašica umrla u 35. godini
07. 10. 2026. u 13:26
Kraj! Ugašen Monako
07. 10. 2026. u 13:25
Paskval o Zvezdi pred sudar u Dubaiju: "Imaju odlične igrače i sjajnog trenera"
07. 10. 2026. u 13:22
Partizan mu daje 2,5 miliona evra, a evo šta on radi
07. 10. 2026. u 13:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Otvoren stadion "Andrija Delibašić" u Zemunelu
U sportskom centru „Zemunelo“ danas je zvanično predstavljen novi mini-stadion FK Partizan, koji nosi ime po legendarnom napadaču crno-belih, Andriji Delibašiću.
07. 10. 2026. u 13:05
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)