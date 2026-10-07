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KOLO ZA ZABORAV: Naši rukometaši nisu se radovali u drugoj rundi grupne faze Lige Evrope

Slobodan Krstović

07. 10. 2026. u 14:15

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NAŠI internacionalci brzo će da zaborave drugo kolo grupe faze Lige Evrope za rukometaše. Nisu se previše istakli, a njihove ekipe doživele su poraze. A utorak je obeležio Makedonac Filip Kuzmanovski, koji je postigao 15 golova za Pelister na gostovanju u Gdanjsku u grupi G - 31:31.

КОЛО ЗА ЗАБОРАВ: Наши рукометаши нису се радовали у другој рунди групне фазе Лиге Европе

Foto: Depositphotos

U grupi A hrvatski Nekse (Ognjen Cenić 4, Andrija Stankov -) bio je u gostima slabiji od Hamarbija - 28:30. U grupi E Buza (Ivan Mošić -, Mihajlo Mitić 2) bila je nemoćna u duelu sa Granoljereom - 31:37. Nije se radovao ni Ognjen Jovanović (2) čija je Kravina u grupi F kao gost izgubila od Torelovega - 32:33.

Teren su pognute glave napustili i Ivan Popović (2) i Luka Jevtić (1) pošto je njihova La Rioha kod kuće bila slabija od Gumersbaha - 30:34.

Inače, iz svake grupe će prve ekipe izboriti narednu fazu, u kojoj će im se pridružiti treći i četvrti klub iz svake grupe Lige šampiona.

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