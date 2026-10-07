NEMA BRODA, NEMA NI POSADE: Bugarske vlasti obustavljaju potragu za posadom potonulog broda

BUGARSKE vlasti obustavile su potragu za 10 članova posade teretnog broda "Alfa Vatan", koji je potonuo u Crnom moru, izjavio je danas u Varni šef Centra za koordinaciju pomorskih spasilačkih operacija, kontraadmiral Rumen Nikolov.

Foto: Tanjug/Bulgarian News Agency via AP

Potraga je obustavljena juče u 17 časova, nakon što spasioci nisu pronašli tragove nestalih mornara, prenosi portal News.bg.

- Do sada je pronađena cela posada drugog broda, ukupno 18 ljudi. Nema tragova posade prvog broda i verovatno ih neće ni biti - rekao je Nikolov.

Sa potonulog broda "Alfa Vatan" pronađeni su prevrnuti čamac za spasavanje, tri splava za spasavanje i delovi brodske opreme, ali za sada nisu pronađeni ostaci dronova koji su, prema navodima bugarskih zvaničnika, korišćeni u napadu.

Sprяha operaciяta po izdirvane na ekipaža na potopeniя "Alfa Vatan" kraй Varna, nяma da я podnovяvat https://t.co/hyHSkWJr1q — News Agency BGNES (@BGNES) October 7, 2026

Istovremeno, u opasnosti od potonuća nalazi se i teško oštećeni brod "ABLE", čija je mašinska soba poplavljena nakon što je mornarički dron udario u krmu, zbog čega je brod pretrpeo značajan nagib.

Posada je, međutim, evakuisana i svih 18 članova je spaseno. Jedan od mornara, indijski državljanin koji je zadobio opekotine na oko 45 odsto tela, zbrinut je u Mornaričkoj bolnici u Varni.

Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno, dok su ostali članovi posade smešteni u hotel.

Načelnik Generalštaba bugarske vojske admiral Emil Eftimov rekao je da je signal sa bove za vanredne situacije broda "Alfa Vatan" primljen u 2.54, dok je trajekt "Dioskurija" u tom području već u 3.05 uočio vazdušne dronove koji su napadali brod.

Prema Eftimovu, radilo se o kombinovanom napadu dronovima sa mora i iz vazduha, a posada "Alfa Vatana" imala je oko tri minuta da reaguje.

Brod je potonuo juče oko 130 kilometara istočno od Bjale, dok je plovio iz Egipta ka Rumuniji.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinska mornarica u kontaktu sa bugarskim kolegama i ocenio da je reč o "kombinovanom ruskom napadu morskim i vazdušnim dronovima".

Our intelligence and special services are now working to establish all available information about yet another attack in the Black Sea targeting civilian vessels. Two civilian vessels were attacked in Bulgarian waters last night. One sank, while the other sustained significant damage. We express our sympathy to everyone affected. Ukraine’s Defense Forces conducted no operations in this area of the sea, and this latest tragedy involving civilian vessels is another part of Russia’s effort to make the western Black Sea completely unfit for navigation. We verified all the details with the Bulgarian side. Our Navy contacted its counterparts in Bulgaria, and it has been established that this was a combined Russian attack using maritime and aerial drones. I instructed our Armed Forces, the Ministry of Defense of Ukraine, our intelligence, and other services to coordinate with our partners as fully as possible – so that both they and we have greater capacity to defend ourselves. From the evening address. — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) October 6, 2026

Bugarske vlasti, međutim, još nisu zvanično utvrdile poreklo dronova. Istraga je u toku, a izostanak pronađenih ostataka otežava utvrđivanje njihovog tipa i porekla.

(Tanjug)

