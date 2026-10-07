NEMA BRODA, NEMA NI POSADE: Bugarske vlasti obustavljaju potragu za posadom potonulog broda
BUGARSKE vlasti obustavile su potragu za 10 članova posade teretnog broda "Alfa Vatan", koji je potonuo u Crnom moru, izjavio je danas u Varni šef Centra za koordinaciju pomorskih spasilačkih operacija, kontraadmiral Rumen Nikolov.
Potraga je obustavljena juče u 17 časova, nakon što spasioci nisu pronašli tragove nestalih mornara, prenosi portal News.bg.
- Do sada je pronađena cela posada drugog broda, ukupno 18 ljudi. Nema tragova posade prvog broda i verovatno ih neće ni biti - rekao je Nikolov.
Sa potonulog broda "Alfa Vatan" pronađeni su prevrnuti čamac za spasavanje, tri splava za spasavanje i delovi brodske opreme, ali za sada nisu pronađeni ostaci dronova koji su, prema navodima bugarskih zvaničnika, korišćeni u napadu.
Istovremeno, u opasnosti od potonuća nalazi se i teško oštećeni brod "ABLE", čija je mašinska soba poplavljena nakon što je mornarički dron udario u krmu, zbog čega je brod pretrpeo značajan nagib.
Posada je, međutim, evakuisana i svih 18 članova je spaseno. Jedan od mornara, indijski državljanin koji je zadobio opekotine na oko 45 odsto tela, zbrinut je u Mornaričkoj bolnici u Varni.
Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno, dok su ostali članovi posade smešteni u hotel.
Načelnik Generalštaba bugarske vojske admiral Emil Eftimov rekao je da je signal sa bove za vanredne situacije broda "Alfa Vatan" primljen u 2.54, dok je trajekt "Dioskurija" u tom području već u 3.05 uočio vazdušne dronove koji su napadali brod.
Prema Eftimovu, radilo se o kombinovanom napadu dronovima sa mora i iz vazduha, a posada "Alfa Vatana" imala je oko tri minuta da reaguje.
Brod je potonuo juče oko 130 kilometara istočno od Bjale, dok je plovio iz Egipta ka Rumuniji.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ukrajinska mornarica u kontaktu sa bugarskim kolegama i ocenio da je reč o "kombinovanom ruskom napadu morskim i vazdušnim dronovima".
Bugarske vlasti, međutim, još nisu zvanično utvrdile poreklo dronova. Istraga je u toku, a izostanak pronađenih ostataka otežava utvrđivanje njihovog tipa i porekla.
(Tanjug)
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