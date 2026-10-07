DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 8. OKTOBAR: Blizanci da povedu više računa o troškovima, Device u saobraćaju, Ribe sa članovima porodice

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 8. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Astrolog Marina Jungić Milošević

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući posla pod uticajem Saturna, planete ograničenja, iz vašeg znaka, donosi vam nesporazume, konflikte i sukobe sa nadređenima i starijim osobama. Promenljivo raspoloženje. Stomačne tegobe.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući kreativnosti, pod uticajem Saturna, nepovoljno utiče na realizaciju umetničkih projekata i donosi probleme u privatnom biznisu. Aspekti sa vašim vladaocem Venerom blizu Merkura, donose sukobe sa ljubavnim partnerom.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sekstil između Meseca i vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, donosi vam uspeh u poslu i nove dogovore ili potpisivanje ugovora. Ipak, povedite više računa o troškovima. Potreban vam je odmor.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Izazovan aspekt između Saturna u kući karijere i vašeg vladaoca Meseca u kući komunikacija, upozoravaju na sukobe sa nadređenima i autoritetima. Naglašena kuća kreativnosti donosi uspeh umetnicima i privatnicima.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Izazovan aspekt između Meseca i Saturna nepovoljno utiče na vaše finansije, ali i na ljubavni život. Umetnici i sportisti mogu da dobiju isplativu ponudu. Izbegavajte rasprave sa nadređenima. Oprez za volanom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Napet aspekt između Meseca u vašem znaku i Saturna, planete kašnjenja i ograničenja, i kući novca, upozorava na probleme sa finansijama, kreditima, ulaganjima, podelom imovine, alimentacijom ili stipendijom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekti Meseca u kući prepreka i tajni, upozoravaju na oprez kada je reč o saradnicima, kolegama, šefovima, dokumentacijom, ugovorima. Tajna veza sa osobom koju ste upoznali na putu ili preko društvene mreže.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući neočekivanih okolnosti, pod uplivom vašeg vladaoca Plutona, planete novca, donosi vam šanse za zaradu pod uslovom da se prilagodite novim okolnostima na poslu. Rasprava sa voljenom osobom, zbog ljubomore.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući karijere pravi napete aspekte sa Saturnom i Uranom što nepovoljno utiče na rešavanje pravnih pitanja, saradnju sa strancima, polaganje ispita. Susret sa interesantnom osobom iz umetničkih krugova. Bol u leđima.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Napet aspekt između Mesecai vašeg vladaoca Saturna u kući karijere zahteva da budete spremni na kompromise. Nije trenutak za potpisivanje ugovora, naročito ako se bavite privatnim biznisom. Privlačite pažnju zauzete osobe.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Prelazak Meseca preko kuće novca i rizika pod nepovoljnim uticajem vašeg vladaoca Saturna upozorava da budete oprezniji prilikom poslovnih dogovora. Problemi sa tehničkim uređajima i automobilima. Podložnost povredama.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Finansijska situacija nije najbolja, ali novac vam stiže preko saradnje sa strancima, putovanja, završavanja pravnih pitanja ili visokog obrazovanja. Mesec u napetom aspektu sa Uranom u kući privatnosti donosi probleme u porodici.