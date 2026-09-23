Konor Megregor se obratio Srbima! Ovo je poruka pred spektakl u Beogradu

Konor Megregor dodatno je podgrejao atmosferu pred veliki borački spektakl u Beogradu koji će biti održan 17. oktobra.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Jedna od najvećih zvezda borilačkog sporta podelila je na svom Instagram profilu snimak u kojem su predstavljeni borci koji će tog dana izaći na borilište, uz poruku:

- U Srbiji će biti veoma Zabavno - rekao je Mekgregor.

FOTO: Printskrin/Instagram/thenotoriousmma

Među predstavljenim imenima je i Dilan Prašović, koji je u najavi označen kao „jedan od vodećih BKFC boraca u teškoj kategoriji”, zatim Faulkner, Dobrijević, Konovalov, Radović, Tuinov, Maia, Zlatičanin, Ruiz, Negucić, Kaličanin, Smakići, Koci.

MekGregorova objava donela je dodatnu pažnju pred događaj i najavila ono što ljubitelje borilačkog sporta očekuje 17. oktobra u Beogradskoj areni.

Odbrojavanje je počelo. Srbija se sprema za borilački spektakl!

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