Zajedno su dali 6 golova Partizanu, uzeli četiri titule, a sada su ponovo napadački tandem Zvezde!

Nikola Žigić i Dragan Bogavac ponovo su zajedno predvodili napad Crvene zvezde, ali ovoga puta u posebnoj ulozi – kao deo veteranskog tima.

Foto: Novosti/M.M

Dvojac koji je svojevremeno delio svlačionicu na Marakani ostavio je dubok trag u istoriji crveno-belih, a posebno u večitim derbijima.

Bilo je to vreme kada je Crvena zvezda imala napadače koje su navijači pamtili po brzini, snazi, golovima i – što je najvažnije – velikim utakmicama.

Žigić i Bogavac su ovoga puta predvodili napad crveno-belih veterana protiv ekipe Balkan Mirijevo, koji slavi 100 godina postojanja.

Iako su svojevremeno bili saigrači u prvom timu Crvene zvezde, posebno je zanimljiva njihova priča iz večitih derbija.

Bogavac je dva puta tresao mrežu Partizana u prvenstvenim večitim derbijima. Prvi put u čuvenoj pobedi Crvene zvezde 3:0 u Humskoj 2002. godine, kada je postigao treći gol, a zatim i godinu dana kasnije na Marakani, kada je u pobedi 2:0 zatresao mrežu crno-belih. UEFA je upravo taj meč iz aprila 2003. opisala kao utakmicu u kojoj je Zvezda potpuno nadigrala lidera prvenstva, a Bogavac je najpre asistirao Branku Boškoviću, a potom postigao drugi gol.

Ni Žigić nije ostao dužan najvećem rivalu.

U novembru 2003. godine Crvena zvezda je na Marakani slavila sa ogromnih 3:0, a visoki napadač postigao je dva pogotka. Bio je to jedan od njegovih najpoznatijih nastupa u crveno-belom dresu.

Zanimljivo je da su Žigić i Bogavac u aprilu 2004. godine čak zajedno počeli jedan večiti derbi. U 122. okršaju Partizana i Zvezde bilo je 0:0, a mediji su tada posebno izdvojili iznenađenje u sastavu crveno-belih – umesto Marka Pantelića, u napadu je uz Žigića zaigrao upravo Bogavac. Međutim, Bogavac je zbog povrede već u 13. minutu morao da napusti teren.

To je bila jedna od retkih prilika da njih dvojica od prvog minuta zajedno predvode Zvezdin napad u večitom derbiju.

Njihova zajednička priča nije vezana samo za derbije.

Sa Crvenom zvezdom osvojili su ukupno četiri šampionske titule – Žigić tri, a Bogavac jednu.

Bogavac je bio deo generacije koja je u sezoni 2003/04. osvojila prvenstvo i Kup i tako kompletirala duplu krunu. Zvezda je tada završila sezonu sa 74 boda, čak 11 više od Partizana.

Žigić je iste sezone bio jedan od glavnih protagonista. Postigao je čak 19 prvenstvenih golova, a u finalu Kupa bio je strelac za pobedu nad Budućnošću iz Banatskog Dvora.

Kasnije je sa Zvezdom osvojio još dve titule prvaka – u sezonama 2005/06. i 2006/07.

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