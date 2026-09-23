SPEKTAKL U MIRIJEVU: Balkan protiv Crvene zvezde proslavlja 100 godina, na terenu Žigić, Purke, Da Silva, Bogavac… (FOTO) (VIDEO)

Fudbalski klub Balkan iz Mirijeva danas slavi veliki jubilej – 100 godina postojanja, a vek kluba biće obeležen velikim fudbalskim spektaklom na stadionu u Rableovoj ulici.

FOTO: Novosti/M.M.

Program je počeo u 14.30, kada su na teren izašli veterani Balkana i Crvene zvezde, dok će od 16.30 snage odmeriti prvi timovi dva kluba.

Priča o Balkanu i njegovim korenima počinje još pre Drugog svetskog rata. U Mirijevu je sredinom tridesetih godina postojao neregistrovani SK „Mirijevo“, koji su uglavnom činili lokalni osnovci. Pokretač, trener i jedan od glavnih igrača bio je seoski učitelj i upravitelj škole Vladimir Mančić.

Veliku podršku tom đačkom klubu pružao je imućni mirijevski domaćin Petar Milošević, poznat kao Pera „Kajzer-Car“. Zanimljivo je da će nekoliko decenija kasnije upravo njegov unuk Sreten biti među osnivačima i igračima modernog Balkana.

Dečaci iz Mirijeva utakmice su igrali u školskom dvorištu i na okolnim livadama, dok su za ozbiljnije susrete odlazili „gore na brdo“, na teren tadašnjeg Balkana sa Zvezdare, kluba osnovanog 1926. godine. Taj predratni Balkan nastupao je i u najjačoj Srpskoj ligi tokom okupacije, u sezonama 1941–1943.

Posle Drugog svetskog rata klub sa Zvezdare nije dobio dozvolu za obnovu rada. Nova vlast zabranila je njegovu registraciju, između ostalog zbog ljudi koji su tokom okupacije bili povezani sa klubom.

Ipak, ime Balkan nije nestalo. Sredinom pedesetih godina pojavila se ideja o obnovi kluba, a krajem 1956. grupa entuzijasta donela je odluku da se tradicija nastavi upravo u Mirijevu. Preuzeti su ime Balkan, ljubičasto-bele klupske boje i predratni grb.

Zvanična osnivačka sednica održana je početkom 1958. godine, a za prvog predsednika izabran je Miloš Nestorović, koji je kasnije proglašen i za doživotnog počasnog predsednika.

Balkan je potom decenijama nastupao u nižim beogradskim rangovima, sve dok početkom devedesetih nije usledio veliki uspon.

Posebno važan trenutak dogodio se u novembru 1990. godine, kada je postavljen kamen temeljac za stadion u Rableovoj ulici. Više od dve godine kasnije, 20. marta 1993., odigrana je prva zvanična utakmica na novom stadionu, koji je postao dom kluba. Kamen temeljac simbolično je položio upravo Miloš Nestorović.

U tom periodu Balkan je napravio najveći rezultatski iskorak u istoriji. Uz pomoć sponzora „Bukovica global komerc“, klub je nastupao pod imenom Balkan Bukovica, a uspeo je da se probije sve do Druge savezne lige SR Jugoslavije. Za klub iz jednog beogradskog naselja bio je to istorijski rezultat.

Balkan je tokom svoje istorije izgradio i snažan lokalni identitet. Njegovi najverniji navijači poznati su kao Šumari, ime koje je nastalo zbog ambijenta stadiona okruženog zelenilom i Mirijevskom šumom. Upravo su oni godinama čuvali atmosferu na stadionu, uz bakljade i snažnu podršku ekipi i u trenucima kada rezultati nisu bili na najvišem nivou.

Posebno mesto u istoriji kluba zauzimaju dueli sa Hajdukom sa Liona, koji su godinama predstavljali jedan od najpoznatijih lokalnih derbija ovog dela Beograda. Balkan je kroz istoriju imao rivalstva i sa klubovima poput FK Beograd sa Karaburme, Voždovca i Obilića.

Poslednjih godina klub je prolazio kroz različite periode, ali je uspeo da stabilizuje svoje mesto u beogradskom fudbalu. U sezoni 2025/26. Balkan je zauzeo treće mesto u Prvoj beogradskoj ligi, grupa A, uz samo jedan poraz tokom cele sezone.