TRI SRPSKE BOKSERKE U POLUFINALU EP! Kuluhova prebila rivalku! Srbija već obezbedila tri medalje!

Fenomenalna izdanja srpskih reprezentativki na Evropskom prvenstvu u Sofiji.

Foto: SBS/M. Marković

Sjajne vesti iz Sofije! Kristina Kuluhova, u kategoriji do 60 kilograma, ostvarila je veliku pobedu u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, savladavši Ukrajinku Tatjanu Dovhal i plasiravši se među četiri najbolje bokserke Starog kontinenta.

Kuluhova se tako pridružila reprezentativnim koleginicama Mileni Matović i Sari Ćirković, koje su prethodno maestralnim nastupima izborile plasman u polufinale.

Foto: Printskrin/SBS

To znači da Srbija već sada ima tri osigurane medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji! Naše reprezentativke sada očekuju polufinalne borbe i prilika da se domognu velikog finala i borbe za zlato.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz oko 40 evropskih federacija, u konkurenciji koja je jedna od najjačih u istoriji ovog takmičenja.

Tri srpske lavice – tri polufinala – tri medalje su već u džepu! Srbija nastavlja borbu za evropsko zlato!

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу