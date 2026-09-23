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TRI SRPSKE BOKSERKE U POLUFINALU EP! Kuluhova prebila rivalku! Srbija već obezbedila tri medalje!

Новости онлине/С.С.

23. 09. 2026. u 15:16

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Fenomenalna izdanja srpskih reprezentativki na Evropskom prvenstvu u Sofiji.

ТРИ СРПСКЕ БОКСЕРКЕ У ПОЛУФИНАЛУ ЕП! Кулухова пребила ривалку! Србија већ обезбедила три медаље!

Foto: SBS/M. Marković

Sjajne vesti iz Sofije! Kristina Kuluhova, u kategoriji do 60 kilograma, ostvarila je veliku pobedu u četvrtfinalu Evropskog prvenstva, savladavši Ukrajinku Tatjanu Dovhal i plasiravši se među četiri najbolje bokserke Starog kontinenta.

Kuluhova se tako pridružila reprezentativnim koleginicama Mileni Matović i Sari Ćirković, koje su prethodno maestralnim nastupima izborile plasman u polufinale.

Foto: Printskrin/SBS

 

To znači da Srbija već sada ima tri osigurane medalje na Evropskom prvenstvu u Sofiji! Naše reprezentativke sada očekuju polufinalne borbe i prilika da se domognu velikog finala i borbe za zlato.

Ovogodišnje Evropsko prvenstvo okupilo je više od 400 boksera i bokserki iz oko 40 evropskih federacija, u konkurenciji koja je jedna od najjačih u istoriji ovog takmičenja.

Tri srpske lavice – tri polufinala – tri medalje su već u džepu! Srbija nastavlja borbu za evropsko zlato!

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