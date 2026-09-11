Partizan razbio Fuenlabradu: Crno-beli na +43 protiv rivala iz Španije (FOTO)

KOŠARKAŠI Partizana predstavili su se publici u Beogradu. Oni su u dvorani "Aleksandar Nikolić" u pripremnoj utakmici razbili Feunlabradu sa 98:55 (26:9, 25:10, 26:22, 21:14).

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Iako Đoan Penjaroja nije mogao da računa na prvog centra Kevarijusa Hejsa, pobeda crno-belih se nijednog momenta nije dovodila u pitanje.

"Parni valjak" je ovog leta izgradio tim koji će igrati veoma dobru odbranu. To se pokazalo na ovoj utakmici, posebno u prvom poluvremenu koje je ekipa iz Humske dobila sa 51:19.

Ipak, rival nije bio kvaliteta koji čekaju Partizan u Evroligi, pošto je Fuenlabrada španski drugoligaš, ali svakako ne treba umanjiti igru u defanzivi.

Na ovom susretu je i napad odlično funkcionisao. To se vidi po tome što su crno-beli u svakoj četvrtini ubacili preko 20 poena.

Najefikasniji kod pobednika bio je Derek Vilis sa 16 poena, pratio ga je Žofri Lovernj sa 15. Nikola Tansković je brojao do 14. Na drugoj strani, Ivan Kruz je imao 13 poena, a dvocifren je bio još Benite sa 12.

Naredni meč biće pravi spektakl. Partizan će u nedelju od 19 časova na Kalemegdanu na otvorenim terenima dočekati novog evroligaša Bešiktaš koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević.

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