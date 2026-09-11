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Pobeda Srbije na startu Evropskog prvenstva: Odbojkaši teže nego što se očekivalo savladali Estoniju

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 09. 2026. u 21:32

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ODBOJKAŠI Srbije započeli su takmičenje na Evropskom prvenstvu. "Orlovi" su u Tampereu (Finska) teže neko što se očekivalo savladali Estoniju sa 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22)

Победа Србије на старту Европског првенства: Одбојкаши теже него што се очекивало савладали Естонију

FOTO: Korhonen/Lehtikuva / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izabranici Georgea Krecua su kao veliki favoriti ušli u ovaj duel, ali rival je odigrao sjajan meč i ozbiljno ih namučio.

Koliko je utakmica bila izjednačena najbolje se vidi po tome da je samo četvrti set rešen bez ikakve neizvesnosti. 

Veliko je pitanje kako bi se ovaj susret završio da je Estonija osvojila drugi set u kom je imala prednost 21:24. Srbija je od tog trenutka napravila seriju 5:0 i povela sa 2:0.

Nije to pokolebalo rivala naše reprezentacije. Velika borba vodila se i u trećem setu, ali za razliku od prošlog, ovaj je Estonija dobila na razliku. 

"Orlovi" su u četvrtom setu podigli nivo igre i polonovim seta su prelomili susret i trijumfalno otvorili kontinentalno takmičenje.

Najefikasniji u našoj reprezentaciji bio je Dražen Luburić sa 20 poena, pratio ga je Pavle Perić sa 12. Na drugoj strani najviše se istakao Mart Tameru sa 14, dok su Aleks Sarema i Timo Ander Lohmus stali na 10.

Srbija naredni meč igra protiv domaćina Finske u nedelju od 17 časova. U grupi C su još i Belgija, Holandija i Danska.

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