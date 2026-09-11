Pobeda Srbije na startu Evropskog prvenstva: Odbojkaši teže nego što se očekivalo savladali Estoniju
ODBOJKAŠI Srbije započeli su takmičenje na Evropskom prvenstvu. "Orlovi" su u Tampereu (Finska) teže neko što se očekivalo savladali Estoniju sa 3:1 (25:23, 26:24, 26:28, 25:22)
Izabranici Georgea Krecua su kao veliki favoriti ušli u ovaj duel, ali rival je odigrao sjajan meč i ozbiljno ih namučio.
Koliko je utakmica bila izjednačena najbolje se vidi po tome da je samo četvrti set rešen bez ikakve neizvesnosti.
Veliko je pitanje kako bi se ovaj susret završio da je Estonija osvojila drugi set u kom je imala prednost 21:24. Srbija je od tog trenutka napravila seriju 5:0 i povela sa 2:0.
Nije to pokolebalo rivala naše reprezentacije. Velika borba vodila se i u trećem setu, ali za razliku od prošlog, ovaj je Estonija dobila na razliku.
"Orlovi" su u četvrtom setu podigli nivo igre i polonovim seta su prelomili susret i trijumfalno otvorili kontinentalno takmičenje.
Najefikasniji u našoj reprezentaciji bio je Dražen Luburić sa 20 poena, pratio ga je Pavle Perić sa 12. Na drugoj strani najviše se istakao Mart Tameru sa 14, dok su Aleks Sarema i Timo Ander Lohmus stali na 10.
Srbija naredni meč igra protiv domaćina Finske u nedelju od 17 časova. U grupi C su još i Belgija, Holandija i Danska.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
BRAVO, ANGELINA: Srpkinja podelila treće mesto na svetu
11. 09. 2026. u 20:04 >> 20:12
Istorija na US openu: Sabalenka i Ribakina ponovile ono što se desilo 1994. godine
11. 09. 2026. u 15:33
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
11. 09. 2026. u 12:43
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)