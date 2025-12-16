A SRPSKI ATLETIČARI - ODUŠEVLJENI: Slobodan Branković preuzeo funkciju i poručio: Moj primarni cilj - izgradnja Nacionalnog atletskog centra!

Novi predsednik Srpskog atletskog saveza (SAS) Slobodan Branković izjavio je danas u Beogradu da će njegov primarni cilj da bude izgradnja Nacionalnog atletskog centra.

Branković je ranije danas izabran za novog predsednika SAS umesto Veselina Jevrosimovića, koji je 24. novembra podneo ostavku.

"Moj primarni cilj će biti svakako izgradnja Nacionalnog atletskog centra. Mislim da bez izgradnje Nacionalnog centra ne možemo više napred. Ono što je moglo da se postigne u ovakvim uslovima, mi smo postigli. Osvajali smo medalje na svim velikim takmičenjima u kontinuitetu u poslednjih 10-12 godina, organizovali sve ono što smo mogli da organizujemo, više ne možemo. Dostigli smo jedan pik gde Beograd kao jedna metropola od preko dva miliona stanovnika je nemoguće da nema jedan moderan atletski stadion na kojem mogu da se organizuju Evropska i Svetske prvenstva", rekao je Branković u obraćanju medijima posle izbora za predsednika SAS.

"Mislim da to zaslužujemo i mislim da srpska atletika ima talente i ima vrhunske sportiste koji zaslužuju jedan takav tretman, kakav smo i imali, ali ovo je jedan iskorak više", dodao je Branković.

On se osvrnuo i na ulaganje u srpske trenere.

"Atletski klubovi su oni koji su na terenu i prihvataju mladu decu, a mi ih posle brusimo kao dijamante. Ulaganje u struku je prioritetno, to i država podržava, želimo da uz strane mentore omogućimo znanje našim mladim trenerima kako bi naši atletičari postizali vrhunske rezultate", naveo je novi predsednik SAS.



On je rekao da će masovnost da bude bitan faktor.

"Masovnost je proizašla iz bolje infrastrukture i boljih rezultata naših atletičara i organizacijom velikih takmičenja. Tako su deca dobila svoje idole u našim atletičarima. Zato uveče ne možete da uđete u atletsku dvoranu, zato i želimo da Atletsku dvoranu u Ćupriji stavimo u funkciju", rekao je Branković.



SAS će 2026. proslaviti 120 godina srpske atletike.

"Organizovaćemo EP u krosu naredne godine, imamo EP koje je na putu. To znači da smo prepoznati, ali da ćemo ulagati i u neke druge discipline. Kandidatura za EP 2028. je vezana za izgradnju Nacionalnog centra. Ne znam koliko je to sada još uvek realno, ali verujem da ćemo vrlo brzo imati odgovor od države Srbije, da ćemo imati i dalje veliku podršku kao što smo imali i do sada i da ćemo na jedan, možda brži način rešavati neke probleme koje smo do sada malo sporije rešavali", zaključio je Branković.

Slobodan Branković - biografija za ponos







Rukovodeća i menadžerska karijera



Branković je više od 17 godina na čelu najvažnijih operativnih struktura srpske atletike:

• Generalni sekretar SAS (2008–2017)

• Direktor Srpskog atletskog saveza (od 2017.)

• Predsednik Balkanske atletike (od 2023.)

• Član Saveta / Odbora Evropske atletike (reizabran 2023.)

• Izvršni direktor međunarodnog mitinga „Memorijal Artur Takač“ (2005–2008)

• Generalni sekretar Atletskog saveza Srbije (2008–2017) i direktor Srpskog atletskog saveza od 2017. godine

• Predsednik Organizacionog odbora (LOC) za:

• Evropsku atletsku konvenciju 2010.

• Evropska ekipna prvenstva 2010. i 2011.

• Evropsko prvenstvo u krosu 2013.

• Evropsko prvenstvo u dvorani 2017.

• Svetsko prvenstvo u dvorani 2022.

• Svetsko prvenstvo u krosu 2024.

• Brojna balkanska prvenstva održana u Srbiji u periodu 2008–2018.

• Šef srpske nacionalne delegacije na mnogim evropskim i svetskim prvenstvima

• Delegat Srbije na svim Evropskim i IAAF kongresima od 2008. Godine

Kao rukovodilac, vodio je stotine međunarodnih i nacionalnih takmičenja, kao i projekte razvoja infrastrukture, mladih talenata i dugoročne strategije srpske atletike.



