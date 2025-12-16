Košarka

VAŠINGTON "POKOPAO" ŽELJKA OBRADOVIĆA: Ocokoljić? Sjajan trener, igramo slobodnije! Ponosan sam na njega, verujem u njega!

16. 12. 2025. u 20:06

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington izjavio je danas u Beogradu da je ekipa spremna za meč sa Virtusom i dodao da veruje u pobedu na predstojećem evroligaškom duelu.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana će u sredu od 20.30 časova u Beogradskoj areni dočekati ekipu Virtusa u 16. kolu Evrolige.


"Ovo je nova prilika da nastavimo sa pobedama i održimo trend dobrih igara iz poslednjih nekoliko mečeva. Imali smo dobar trening i bićemo spremni za sutra", rekao je Vašington u obraćanju novimarima.


Ekipu Partizana će na duelu sa Virtusom da vodi Mirko Ocokoljić, koji je sa "crno-belima" zabeležio četiri pobede na četiri meča.


"Dobili smo priliku da uradimo više stvari u napadu, da igramo slobodnije i brže. Morali smo da se pogledamo u ogledalo i shvatimo da smo mi igrači. Mi smo ti koji su na terenu i koji kontrolišu dešavanja. Morali smo da raščistimo neke stvari, pozvali smo jedni druge na odgovornost u protekle četiri utakmice i to je nešto što ćemo nastaviti da radimo u budućnosti", istakao je košarkaš Partizana.


Vašington je potom pohvalio Ocokoljića.


"On je sjajan trener, bio je uz nas sve vreme i ostao uz nas. Za nas je najvažnija sledeća utakmica i ono što trenutno imamo. Njegov pristup nam prija, a četiri pobede u četiri utakmice govore same za sebe. To je sve što imam da kažem", rekao je košarkaš Partizana.

Mirko Ocokoljić na košarkaškom derbiju Partizan - Crvena zvezda u Evroligi / FOTO: N. Skenderija

Vašington se osvrnuo na pobedu protiv Crvene zvezde u Evroligi.


"Ono što radim doprinosi pobedama i to je najvažnije. Uradiću šta god je potrebno da bismo upisali trijumf. Svi su značajno podigli nivo igre, postali smo ozbiljniji i zreliji za samo nekoliko nedelja. Bonga je ogromna ličnost koja poziva sve na odgovornost, tu su i Tajrik, Nik... To je bila jedna od najsvežijih uspomena. Osećam da imam još mnogo košarke da igram i da ću spojiti još mnogo dobrih partija. Bila je to sjajna utakmica, uživao sam, ali lepota ove lige je što nema vremena ni za tugovanje ni za preveliko slavlje. Želim da budem taj igrač u kontinuitetu i jedan od najboljih bekova u Evropi", rekao je Vašington.


On je istakao da svlačionica veruje trenutnom stručnom štabu.


"Mene ne plaćaju da biram trenera, već da igram košarku. Fokusirani smo samo na teren. Ko god da nas vodi, pratićemo ga i držaćemo se zajedno. Mirko radi dobar posao u ovoj specifičnoj i čudnoj situaciji. Ponosan sam na njega i kako se nosi sa svim. Verujem u njega", istakao je Vašington.

Košarkaši Virtusa se nalaze na 13. mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i osam poraza, dok je Partizan na 14. poziciji sa 6/9.

Tabela Evrolige


