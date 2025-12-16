PORAZ SPARTAKA U LIGI ŠAMPIONA: Francuski tim ubedljivo slavio protiv srpske ekipe

Košarkaši Spartaka iz Subotice poraženi su večeras u gostima od Le Mana rezultatom 76:61 (17:16, 14:10, 32:23, 13:12) u meču šestog kola grupe H Lige šampiona.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Najefikasniji u ekipi Spartaka bio je Olivije Hanlan sa 16 poena, dok su Igor Drobnjak i Stefan Momirov postigli po 12.

U redovima Le Mana istakao se Trevor Hadžins sa 15 poena, a Džoni Berhanemeskel je ubacio 13.

Košarkaši Gran Kanarije savladali su na svom terenu Benfiku sa 87:63 u grupi H.

Gran Kanarija je završila kao prva u grupi H sa svih šest pobeda, Spartak ima tri pobede i tri poraza, Le Man ima učinak 2-4, dok je Benfika upisala jednu pobedu i pet poraza.

Košarkaše Spartaka očekuje plej-in za Top 16 fazu Lige šampiona, a protivnika će naknadno saznati.

