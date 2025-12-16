"DIGLI SMO SRPSKU ATLETIKU IZ PEPELA!" Veselin Jevrosimović predao "štafetu" novom predsedniku Saveza: Na pola smo puta...

Najponosniji sam pre svega što smo zaista uspeli atletiku da dignemo iz pepela i da je vratimo tamo gde joj zaista i jeste mesto da bude kraljica svih sportova, izjavio je danas u Beogradu nekadašnji predsednik Srpskog atletskog saveza (SAS) Veselin Jevrosimović po završetku vanredne Izborne sednice Skupštine SAS.

On je 24. novembra podneo ostavku na funkciju predsednika SAS. Na današnjoj vanrednoj Izbornoj sednici Skupštine SAS za novog predsednika je izabran Slobodan Branković.

"Najponosniji sam što smo za ovih 16 godina izgradili jednu vrlo, vrlo zavidnu infrastrukturu. Izgradili smo preko 20 stadiona, veliku dvoranu, atletsku dvoranu na Banjici što je inače bio i najveći problem srpske atletike, jer nismo imali zimske uslove treninga. Danas imamo čak tri zatvorena objekta. Imamo zaista jednu sjajnu i od pionirske, juniorske, mlađe seniorske, seniorske selekcije. Imamo atletičare koji u svakom momentu mogu da nam donesu medalje sa velikih svetskih takmičenja. I ono što takođe želim da naglasim da smo preponosni na to što smo uspeli da organizujemo velika takmičenja. Organizovali smo Evropsko i Svetsko prvenstvo u krosu, organizovali smo Evropsko prvenstvo u dvorani, Svetsko prvenstvo u dvorani", dodao je Jevrosimović.

On je istakao da je bilo teško dobiti organizaciju velikih takmičenja.

"Mnogo veće zemlje ne mogu to da urade, ne polazi im za rukom. Eto, Srbija je uspela. To je bilo 2022. godine. Tako da zaista ostavljam dve mnogo lepe decenije iza sebe. Smatram da je vreme da se posle 16 godina povučem i da svoje mesto ustupim nekom mlađem, a to je Branković", izjavio je nekadašnji predsednik SAS.

Jevrosimović je podsetio da Srbija jednu od najboljih infrastruktra u regionu.

"Mi trenutno imamo jednu od najboljih infrastruktura u regionu i jednu od boljih u Evropi, ali mi smo na pola puta. Atletika ima 48 disciplina, po 24 u obe konkurencije, mušku i žensku reprezentaciju. Imamo mlađu, juniorsku, mlađu seniorsku, seniorsku mušku i žensku reprezentaciju, preko 200 atletičara na finansiranju. bez pomoći države, bez interesovanja sponzora, a da bi zainteresovali i državu i sponzore mi moramo da donosimo rezultate i to je jedan začarani krug. Vidim budućnost atletike u izmeštanju sa fudbalskih stadiona, jer trenutno imamo situaciju da država i državne samouprave dosta pomažu razvoju našeg sporta, Imamo situaciju da fudbal više ne planira atletske objekte na stadionima. Najveći problem je u Beogradu, jer nemamo sertifikovanu stazu ni na Zvezdinom ni na Partizanovom stadionu, isto kao i Kragujevcu. Budućnost atletike vidim u našem Nacionalnom stadionu i atletskim stadionima u drugim gradovima koji su van fudbalskih", naglasio je Jevrosimović.



On je potom pohvalno govorio o Brankoviću.

"Branković je bio moj saradnik od samog početka. Čim sam ga predložio, to znači da je kvalifikovan i sposoban da nastavi da samostalno vodi Savez", zaključio je Jevrosimović.

Slobodan Branković - biografija za ponos



Slobodan Branković je jedan od najuspešnijih srpskih atletičara i najiskusnijih sportskih menadžera u regionu, sa više od 40 godina iskustva u atletici, prvo kao vrhunski sportista, zatim kao rukovodilac i organizator najvećih međunarodnih takmičenja.







Branković je više od 17 godina na čelu najvažnijih operativnih struktura srpske atletike:

• Generalni sekretar SAS (2008–2017)

• Direktor Srpskog atletskog saveza (od 2017.)

• Predsednik Balkanske atletike (od 2023.)

• Član Saveta / Odbora Evropske atletike (reizabran 2023.)

• Izvršni direktor međunarodnog mitinga „Memorijal Artur Takač“ (2005–2008)

• Generalni sekretar Atletskog saveza Srbije (2008–2017) i direktor Srpskog atletskog saveza od 2017. godine

• Predsednik Organizacionog odbora (LOC) za:

• Evropsku atletsku konvenciju 2010.

• Evropska ekipna prvenstva 2010. i 2011.

• Evropsko prvenstvo u krosu 2013.

• Evropsko prvenstvo u dvorani 2017.

• Svetsko prvenstvo u dvorani 2022.

• Svetsko prvenstvo u krosu 2024.

• Brojna balkanska prvenstva održana u Srbiji u periodu 2008–2018.

• Šef srpske nacionalne delegacije na mnogim evropskim i svetskim prvenstvima

• Delegat Srbije na svim Evropskim i IAAF kongresima od 2008. Godine

Kao rukovodilac, vodio je stotine međunarodnih i nacionalnih takmičenja, kao i projekte razvoja infrastrukture, mladih talenata i dugoročne strategije srpske atletike.



