"PRVO DA IM ČESTITAM..." Saša Obradović nakon poraza Zvezde od Hapoela

Filip Milošević

16. 12. 2025. u 22:56

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović kratak je bio nakon poraza od Hapoela u 16. kolu Evrolige.

Screenshot / Youtube / KK Crvena zvezda

''Prvo da čestitam Hapoelu. Napravili smo taktičke greške u ključnim momentima", rekao je Saša Obradović i podvukao:

"Ovo je košarka, samo jedna utakmica i idemo na narednu", kratak je bio trener Zvezde.

Crvena zvezda nakon 16. kola ima devet pobeda i sedam poraza.

