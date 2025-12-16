"PRVO DA IM ČESTITAM..." Saša Obradović nakon poraza Zvezde od Hapoela
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović kratak je bio nakon poraza od Hapoela u 16. kolu Evrolige.
''Prvo da čestitam Hapoelu. Napravili smo taktičke greške u ključnim momentima", rekao je Saša Obradović i podvukao:
"Ovo je košarka, samo jedna utakmica i idemo na narednu", kratak je bio trener Zvezde.
Crvena zvezda nakon 16. kola ima devet pobeda i sedam poraza.
