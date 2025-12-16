ZVEZDA ILI SPARTAK: Crveno-beli u revanš meču polufinala Kupa Srbije za odbojkaše dočekuju Subotičane

ODBOJKAŠI Crvene zvezde sutra (18.00) u revanš utakmici polufinala Kupa Srbija u dvorani "prof.dr Branislav Pokrajac" dočekuju Spartak. U prvom meču slavili su Subotičani sa 3:1.

CEV (ilustracija)

"Golubove" i poraz od 2:3 vodi u finale, a ukoliko crveno-beli pobede sa 3:0 ili 3:1 igraće se "zlatni set" do 15 poena.

Igrači Radničkog u četvrtak u prvom polufinalnom meču u četvrtak (17.00) igraju sa Vojvodinom. Revanš je 27. decembra u Novom Sadu.

Trofej brani Radnički.