Ostali sportovi

ZVEZDA ILI SPARTAK: Crveno-beli u revanš meču polufinala Kupa Srbije za odbojkaše dočekuju Subotičane

Slobodan Krstović

16. 12. 2025. u 11:37

ODBOJKAŠI Crvene zvezde sutra (18.00) u revanš utakmici polufinala Kupa Srbija u dvorani "prof.dr Branislav Pokrajac" dočekuju Spartak. U prvom meču slavili su Subotičani sa 3:1.

ЗВЕЗДА ИЛИ СПАРТАК: Црвено-бели у реванш мечу полуфинала Купа Србије за одбојкаше дочекују Суботичане

CEV (ilustracija)

"Golubove" i poraz od 2:3 vodi u finale, a ukoliko crveno-beli pobede sa 3:0 ili 3:1 igraće se "zlatni set" do 15 poena.

Igrači Radničkog u četvrtak u prvom polufinalnom meču u četvrtak (17.00) igraju sa Vojvodinom. Revanš je 27. decembra u Novom Sadu.

Trofej brani Radnički.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!