MOTO GP: Aleks Markez pobedio na trci za Veliku nagradu Malezije!

26. 10. 2025. u 12:45

Vozač Gresinija Španac Aleks Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Malezije na stazi Sepang.

FOTO: Tanjug/AP

Markes je do treće pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 40:09.249.

Drugo mesto na VN Malezije osvojio je vozač ekipe Red Bul KTM Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 2,676 sekundi. Treći je bio vozač Honde Španac Đoan Mir, koji je za Markesom zaostao 8,048 sekundi.

Prvo mesto u generalnom plasmanu drži vozač Dukatija Španac Mark Markes sa 545 bodova. Markes je još ranije obezbedio titulu u Moto GP šampionatu u "kraljevskoj klasi", a trku u Maleziji je propustio pošto se oporavlja od operacije desnog ramena.

Drugo mesto u generalnom plasmanu drži Aleks Markes sa 413 bodova.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 9. novembra za Veliku nagradu Portugalije.

