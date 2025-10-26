Ostali sportovi

SRBI BRILJIRALI U LIBEKU: Trojica boraca upisala pobede na pro reviji u Nemačkoj

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 10. 2025. u 12:15

Srpski bokseri Jovan Nikolić, Aleksej Šendrik i Marko Marić zabeležili su pobede na profesionalnoj boks reviji, koja je u organizaciji Balkan boksinga održana u nemačkom Libeku.

FOTO: BSS

BSS je podsetio da je u Libeku održano devet profesionalnih mečeva, a u tri su učestvovali srpski bokseri.

Nikolić (23) je u supersrednjoj kategoriji (do 76,203 kilograma) na poene u šest rundi jednoglasnom odlukom sudija pobedio Robina Zamoru iz Nikaragve. Srpski bokser je do sada ostvario devet pobeda na devet profesionalnih mečeva.

"Devet profi mečeva u mojoj debitantskoj godini na profi sceni i isto toliko pobeda. Zadovoljan ostvarenim rezultatima nakon velikog rada gledam napred. Znam da je ispred mene još puno rada, učenja, ali ništa nije teško kada se ima jasan cilj, a kod mene je to uvek pobeda ma gde boksovao i ma protiv koga. To se nikada promeniti neće, dok god budem ulazio u ring uvek ću ići na pobedu, jer poraz nije opcija. Idemo dalje, pred nama su novi mečevi i izazovi", rekao je Nikolić, preneo je BSS.

Šendrik (22) je u velter kategoriji (do 66,6 kg) u šest rundi na poene bio bolji od Francuza Selai Tatlota. Reprezentativac Srbije je u Libeku stigao do treće pobede u profesionalnoj karijeri.

Marić (19) je u supervelter kategoriji (do 69,8 kg) nokautom u drugoj rundi pobedio Mađara Rolanda Buđija. Srpski bokser je u Libeku zabeležio petu pobedu u profesionalnoj karijeri.

