A DOK SVI ČEKAJU DA SRBIJA IGRA NA SVETSKOM PRVENSTVU... Amerikanci i Bugari prošli u nokaut fazu

Odbojkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala pobedila selekciju Slovenije rezultatom 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

FOTO: Tanjug/AP

Najefikasniji u reprezentaciji SAD bio je Gabrijel Garsija sa 26 poena. Itan Čemplin je postigao 15 poena, dok je Džordan Evert zabeležio 14.

U selekciji Slovenije istakao se Tonček Štern sa 18 poena, dok je Nik Mujanović upisao 13.

Odbojkaši SAD će u četvrtfinalu 25. septembra igrati protiv Bugarske, koja je ranije danas pobedila Portugaliju 3:0 (25:19, 25:23, 25:13).



U sredu, 24. septembra će se za polufinale boriti Italija - Belgija (9.30 časova) i Poljska - Turska (14).





