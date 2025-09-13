AMBICIJE UVEK ISTE: U VK Novi Beograd veruju da i sa podmlađenim sastavom mogu da napadnu sve trofeje
TIM je promenjem - ambicije su isti. U Novom Beogradu veruju da će sa podmlađenom ekipom i novim trenerom Petrom Radanovićem igrati značajnu ulogu ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Posle nekoliko godina vicešampion Evrope moraće u kvalifikacijama da izbori plasman u Ligi šampiona. Popularni "vukovi" taj cilj će moći da ostvare na turniru od 19. do 21. septembra na bazenu "11.april".
Tokom leta došlo je do velikih promena u igračkom kadru,ali kapiten Miloš Ćuk veruje da mogu daleko da doguraju.
- Kao i prethodne sezone, ekipa je ponovo izmenjena. Došli su novi igrači, uz nas koji smo već par godina u Novom Beogradu. Mislim da smo opet dobar tim i tim koji ima potencijal za velika dela. U ovih proteklih mesec dana iza nas je izuzetan rad koji uliva u nas neku snagu i međusobno poverenje da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine - ističe Ćuk.
Prekaljeni vaterpolista je svestan da je potrebno vreme da se uigraju, ali ne i da ne ispune cilj i ponovo zaigraju u grupnoj fazi Lige šampiona.
- Imamo već možda i najozbiljniji zadatak u ovoj sezoni, a to je da se plasiramo u grupnu fazu Lige šampiona. Ostalo je još pet dana, ali više se bavimo nama samima i da probamo koliko je to moguće da se uigramo i da u sledeći petak budemo već na nekom određenom, ozbiljnom nivou, kako bismo mogli da taj prvi naš veliki cilj, ulazak u Ligu šampiona, ispunimo. Imamo dobru atmosferu, dobar rad i nema razloga da ove godine ne napravimo dobre rezultate. Samo da nas zdravlje samo posluži - naglašava Ćuk.
