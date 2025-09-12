CRVENA ZVEZDA BRANI TROFEJ: Prvenstvo rukometašica počinje danas, a crveno-bele najveći favorit za titulu prvaka Srbije
U PETAK počinje ARKUS liga zarukometašice. Titulu brani Crvena zvezda, koja je najveći favorit zanovu krunu. Crveno-bele imaju najjači tim, koji je projektovan da izborigrupnu fazu Lige Evrope. Dosta ekipa je podmlađeno, a ozbiljniji otporBeograđanka mogu da pruže Mladost i Bor. Železničar i naročito Jagodinasu dosta podmladile ekipe.
Parovi prvog kola, petak, 12. septembar: Partizan - Napredak ("Šumice", 19.30), Temerin - Naisa (20.00), Medicinar - Jagodina (19.30), Bekament - Bor (19.00), Crvena zvezda - Mladost NP (Banjica, 17.30), Ruma - Železničar (19.00).
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)