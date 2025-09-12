Ostali sportovi

CRVENA ZVEZDA BRANI TROFEJ: Prvenstvo rukometašica počinje danas, a crveno-bele najveći favorit za titulu prvaka Srbije

Slobodan Krstović

12. 09. 2025. u 10:23

U PETAK počinje ARKUS liga zarukometašice. Titulu brani Crvena zvezda, koja je najveći favorit zanovu krunu. Crveno-bele imaju najjači tim, koji je projektovan da izborigrupnu fazu Lige Evrope. Dosta ekipa je podmlađeno, a ozbiljniji otporBeograđanka mogu da pruže Mladost i Bor. Železničar i naročito Jagodinasu dosta podmladile ekipe.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА БРАНИ ТРОФЕЈ: Првенство рукометашица почиње данас, а црвено-беле највећи фаворит за титулу првака Србије

FOTO: Grad Zrenjanin

Parovi prvog kola, petak, 12. septembar: Partizan - Napredak ("Šumice", 19.30), Temerin - Naisa (20.00), Medicinar - Jagodina (19.30), Bekament - Bor (19.00), Crvena zvezda - Mladost NP (Banjica, 17.30), Ruma - Železničar (19.00).

