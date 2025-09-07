"MI SMO DECA PARTIZANA": Čelnici Veslačkog kluba crno-belih odgovorili na optužbe da su ubačeni elementi
Čelnici veslačkog kluba Partizan oglasili su se saopštenjem nankon navoda u javnosti da su ubačeni elementi od strane večitog rivala - Crvene zvezde.
Saopštenje VK Partizan "Novosti" prenose u nastavku teksta u celosti, bez izmena:
- Povodom netačnih navoda da smo Andrija i ja „podmetnuti“ od strane Crvene zvezde kako bismo bili deo Privremene uprave Veslačkog kluba Partizan, želimo da iznesemo činjenice i stavimo tačku na ovakve insinuacije.
Moje ime je Marko Marjanović, član VK Partizan od 1999. godine. Tokom više od dvadeset godina karijere veslao sam isključivo za Partizan, osvojio preko 200 medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, učestvovao na Olimpijskim igrama dva puta, te osvajao medalje na svetskim i evropskim prvenstvima. Kao neko ko je dugo bio prepoznat u široj veslačkoj zajednici kao osoba sposobna da pomogne u rešavanju najvećih izazova, 2024. godine predložen sam od strane desetak klubova članica Saveza kao kandidat za predsednika Veslačkog saveza Srbije, u trenutku kada je Savez bio u dubokoj krizi zbog suspenzije.
Danas sam svakodnevno u klubu, treniram i posvećujem vreme mladim veslačima, pomažem im da osvajaju medalje i da kroz sport stasavaju u akademski uspešne ljude na najprestižnijim univerzitetima u svetu. U tome ih podržavam jer sam i sam, paralelno sa vrhunskim bavljenjem sportom, uspeo da završim jedan od najboljih univerziteta na svetu.
Što se tiče Andrije Šljukića, on je takođe dete Partizana. 2004. godine je prvi put kročio u klub i iz njega nikada nije odlazio. Cela njegova karijera vezana je isključivo za ovaj klub, ostvario je vanredne rezultate, sa medaljama sa svetskih prvenstava, a i zajedno smo učestvovali na Olimpijskim igrama u Riju.
Zajedno smo se tokom 2023. godine angažovali kako bi bio spasen organizaciono ugrožen Svetski šampionat u veslanju u Beogradu, događaj kome je pretila ozbiljna opstrukcija i neizvesnost.
Andrija i ja smo deca Partizana. Tokom svojih karijera osvojili smo zajedno preko 300 medalja za klub, i nastavljamo da živimo i radimo za dobrobit Partizana i srpskog veslanja.
Svaki pokušaj da se naš angažman predstavi kao „podmetanje“ je neistinit, zlonameran i uvredljiv za sve što smo dali klubu i sportu. Naš jedini motiv jeste očuvanje ugleda, tradicije i budućnosti Partizana i srpskog veslanja, kojem smo posvetili svoje živote.
