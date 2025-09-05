BOKS SPEKTAKL: Zakazan meč Tajson - Mejveder! "Gvozdeni Majk" u šoku što je Flojd prihvatio izazov: To je štetno za njegovo zdravlje!

Boks meč između Majka Tajsona i Flojda Mejvedera je - ugovoren.

Biće to egzibiciona borba koja neće uticati na njihove zvanične rekorde, ali će svakako predstavljati istinski spektakl.

Meč je potvrdio promoter borbe, "CSI Sports", koji je objavio da su oba boksera potpisala ugovore.

Tajson je ovim povodom čak izjavio da je iznenađen što se Mejveder složio, jer bi to moglo biti "štetno za njegovo zdravlje".

Sam događaj je izazvao veliku pažnju, jer su oba boksera penzionisana, ali su se vraćali u ring za egzibicije (Tajson protiv Džejka Pola 2024, Mejveder protiv Džona Gotija III 2025).

Borba je zakazana za proleće 2026. godine, ali tačan datum još nije objavljen. To bi moglo biti između marta i maja, a detalji će biti saopšteni kasnije.

Ni lokacija još nije određena. Promoteri kažu da će odluka "biti doneta kasnije", ali očekuje se velika sportska arena, slično Tajsonovoj borbi sa Polom na AT&T stadionu (kapacitet 80.000).

Dosadašnji učinak Majka Tajsona i Flojda Mejvedera

Majk Tajson: Ima profesionalni rekord od 50 pobeda, 6 poraza, bez nerešenih borbi (sa 2 "no contest" duela), a od onih 50 trijumfa čak 44 je ostvario nokautom.

Postao je najmlađi svetski šampion teške kategorije sa 20 godina, osvojio pojaseve WBC, WBA i IBF, ali je imao kontroverznu karijeru sa problemima van ringa, kao i među samim konopcima, kada je odgrizao deo uveta Ivandera Holifilda. Poslednja profesionalna borba mu je bila 2005, a poslednja egzibicija 2024. protiv Džejka Pola (poražen odlukom sudija).

Flojd Mejveder: Neporažen sa rekordom 50-0-0, od čega 27 nokauta.

Osvojio svetske titule u pet težinskih kategorija (od superpero do supersrednje), a borio se i protiv Manija Pakijaa i UFC borba Konora Mekgregora. Penzionisao se 2017, ali je imao nekoliko egzibicija od tada, poslednju 2025. protiv pomenutog Džona Gotija III.

