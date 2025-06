GRČEVITA BORBA ZA OPSTANAK: Odbojkašice Srbije poslednju šansu da ostanu u eliti imaju na turniru u Apeldornu

NI najveći pesimista nije mogao da pretpostavi da će odbojkašice Srbije posle dva vikenda Lige nacija biti poslednje na tebeli, bez ijedne pobede.

Zoran Terzić Foto M. Vukadinović

Svetske prvakinje, koje igraju u podmlađenom sastavu i bez Tijane Bošković, u Otavi i Beogradu nanizale su osam uzastopnih poraza. Ako se vratimo u 2024. i posledi turnir u Fukuoki, onda su sinoć protiv Poljske (1:3) 12. put zaredom napustile teren pognute glave u LN.

Sada našim damama neočekivano predstoji grčevita borba za opstanak. Srećom, imaće dve nedelje da se pripreme za Apeldorn (Holandija), gde će se od 9. do 13.jula sastati sa Češkom, Italijom, Belgijom i Turskom. U našem taboru se nadaju da će se u tim vratiti Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac, a sa njima bi priča trebalo da bude mnogo drugačija. Gledaće se i ka Koreji (igra sa Poljskom, Japanom, Bugarskom i Francuskom), Tajlandu (SAD, Nemačka, Dominikanska Republika, Kanada) i Kanadi (Nemačka, SAD, Tajland, Kina)...

Devojke su imale priliku da u Beogradu pokažu selektoru koliko mogu da pomognu reprezentaciji. Poslednji duel sa Poljskom je dao nadu da, kada se vrate Tijana Bošković i Aleksandra Uzelac imaju čemu da se nadaju u Holandiji. Očekuje se da, ako sve bude u redu, dokažu da su kvalitetnije od Češke i Belgije.

- Duel sa Poljskom može da raduje s jedne strane, ali i da zabrinjava sa druge. Zašto? Zato što protiv Poljske, koja je jedan od glavnih favorita za osvajanje LN, mi igramo opuštenije, recimo nemamo šta da izgubimo, a protiv drugih ekipa je bilo sasvim drugačije...Igrale su bolje, to je i bio cilj, ali opet u završnicama setova, pogotovo u našem servisu i u prijemu bilo je vidljivo da smo malo više stegnuti nego što treba. To su neke dečije bolesti koje moraju da se preleže, to su mlade igračice ili nisu igrale mnogo do sada za reprezentaciju. Tako da ih treba malo sačekati.

Iskusni stručnjak je ukazao na još jedan problem s kojim se suočava selekcija:

- Ranije je uvek prednost u visini, snazi bila na našoj strani, sada je drastično na strani protivnika. To moramo da promenimo, nadam se da će povratkom Tijana Bošković i Aleksandre Uzelac to doći na svoje mesto.

Italija bez poraza

TABELA Lige nacija posle osam odigranih mečeva: 1. Italija 8 pobeda (22 boda), 2. Poljska 7 (21), 3. Brazil 7 (20), 4. Turska 7 (19), 5. Japan 6 (18), 6. Kina 5 (15), 7. Nemačka 4 (14), 8. SAD 4 (11), 9.Češka 4 (10), 10. Dominikanska Republika 4 (9), 11. Francuska 3 (10), 12. Holandija 3 (10), 13. Bugarska 3 (9), 14. Belgija 3 (8), 15. Kanada 2 (6), 16. Tajland 1 (5), 17. Koreja 1 (4), 18. Srbija 0 (5).

Prvih osam igraće na F8 u Lođu, a poslednja selekcija ispada.

Sada su 11.na svetu

NAŠE devojke nastavile su da gube i bodove na svetskoj rang listi. Trenutno su 11. sa 234,19 bodova, 12. Nemačkoj beže 0,11 poena. Za desetom Kanadom zaostaju 21,19 bodova. A zna se da je rang lista ključna za najvažnija takmičenja, uključujući i odlazak na Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.