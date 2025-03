SJAJNA UVERTIRA ZA EVROPSKO PRVENSTVO! Reprezentativac Srbije Ali Arsalan osvojio bronzu u Tirani

Reprezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Ali Arsalan osvojio je bronzanu medalju na renking turniru u Tirani u kategoriji do 72 kilograma.

Foto: RSS

Arsalan je uprkos veoma teškom žrebu ipak uspeo da dođe do odličja, a na putu do bronze u prvom kolu je eliminisao Mađara Levantea Lavaija. Srpski reprezentativac je potom poražen u osmini finala od Jurija Lomadžea iz Gruzije, ali je u repasažu tehničkim tušem bio bolji od Litvanca Kristupasa Sleive, da bi u odlučujćem meču savladao Otura Abuladžea iz Gruzije sa 4:3 i zasluženo stigao do medalje.

Na turniru u glavnom gradu Albanije učestvovala su još trojica srpskih rvača. Aleksa Ilić I Aleksandar Komarov zauzeli su peto mesto, dok je Sebastijan Nađ eliminisan u prvom kolu.

Treba istaći da je ovo već treća medalja za naše rvače na renking turnirima od početka sezone, pošto je u Zagrebu zlato u grčko-rimskom stilu osvojio Georgi Tibilov, a bronzom se u slobodnom stilu okitio Azamat Tuskaev.

Rvačku reprezentaciju Srbije od 7. Do 13 aprila očekuje učešće na Evropskom prvenstvu u Slovačkoj.

