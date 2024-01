UVEK NAPADAMO PRVO MESTO: Radomir Drašović ističe da vaterpolisti idu u Zagreb da osvoje evropsku titulu i izvade olimpijsku vizu

SAMO da počne. Vaterpolisti jedva čekaju da 5. januara protiv Izraela startuju na Evropskom prvenstvu u Zagrebu i Dubrovniku. "Delfini" će pokušati da se već u komšiluku domognu olimpijske vize, a ako im to ne pođe za rukom, poslednju šansu imaće na SP početkom februara u Dohi.

miloš vukadinović

- Osnovni cilj je da se kroz ova dva takmičenja plasiramo na Olimpijske igre u Parizu. Ali, isto tako i na evropsko i svetsko prvenstvo idemo sa najviše mogućim ciljem, a to je zlatna medalja. E, sada koliko ćemo i stvarno u tome uspeti, videćemo. Verujem da zaista možemo. Tako se osećamo svi, to je bitno, a kako bude biće. Znam samo da se nećemo predavati ni u jednom momentu - ističe bek Radomir Drašović.

Pripreme nisu bile dugačke. To, ipak, ne brine mladog asa:

- Kraće su pripreme nego što su preko leta. Privodimo kraju što se tiče fizičkog dela, mogu da kažem da smo prošli najteži i najobimniji deo. Sada slede finese, taktički detalji, sparinzi, kao što je bio sa Hrvatima krajem prošle godine.

Za mesec dana održaće se i evropsko i svetsko prvenstvo, što je izazov za sve selekcije da dugo održe formu.

- To je nesvakidašnje. Nije lako biti sve vreme u vrhunskoj formi, to je više pitanje za trenere i stručnjake za fizičku spremu. Mi, kao novopečena ekipa, pogotovo u ovom sastavu, na sve to bi trebalo da gledamo pozitivno i da svaku utakmicu shvatimo kao priliku da se što više uigramo, da podižemo formu, da se skupimo, upoznajemo - smatra Drašović.

Ovo EP biće zapamćeno i po drugačijem sistemu takmičenja, jer će selekcije biti podeljene u prvu i drugu diviziju. Naša selekcija je zbog devetog mesta na poslednjem EP u Splitu u donjem domu, gde će u grupi C, osim sa Izraelom, igrati sa Nemačkom (7. januara) i Maltom (9. januara). Pobednik grupe u osmini finala, 10. januara, igra se četvrtom selekcijom iz grupe A (Hrvatska, Španija, Crna Gora, Francuska).

- Drugačije je za sve, ne samo za nas. Ne znam kako bih prokomentarisao, da li je bolje ili lošije što je tako. Ovi iz prve divizije imaju tri jake utakmice, koje u suštini određuju vrlo verovatno i dalji tok takmičenja, u smislu forme, psihičko-mentalnog stanja ekipe. Možda je za nas u ovom momentu i dobro to što smo u drugoj diviziji, gde imamo utakmice koje će nam služiti za postizanje nekog željenog nivoa samopouzdanja i forme, da bismo u nokaut fazu ušli maksimalno motivisani, fokusirani. Trenutno iz ove perspektive gledamo to kao prednost. Nadam se da će tako i biti - optimista je Drašović. n

Ohrabruje naš jak sastav

ONO što hrabri sve u našem taboru, što će igrati u najjačem sastavu.

- To je ono što nas ohrabruje i raduje. Sigurno daje razlog za veću nadu, za postizanje što boljeg rezultata - nada se Drašović.

Kao da nisu praznici

PRIPREME za EP, ali i sam šampionat protiču u vreme novogodišnjih i božićnih praznika...

- U suštini ponašamo se kao da nisu praznici. Treniramo ne u odnosu na datume, praznike i slave, nego u odnosu na plan i program priprema. Kako je tako je, prilagodili smo se, pre svega psihički, onda je sve mnogo lakše - kaže Drašović.

