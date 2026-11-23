Nikola Jokić govorio o Srbiji posle istorijske partije u NBA
Podsetimo, Srbiju u četvrtak čeka duel sa Litvanijom
Nikola Jokić je ponovo pomerio granice i još jednom pokazao zašto je jedan od najdominantnijih košarkaša današnjice. Srpski centar je u pobedi Denvera nad Čikago Bulsima posle produžetka upisao neverovatan tripl-dabl – 37 poena, 18 skokova i 15 asistencija.
Ipak, posle meča u kojem su ekipe igrale u izuzetno brzom ritmu, Jokić je istakao da je Denver zapravo morao da uspori protivnika.
– Imali smo priliku da usporimo igru, a mi smo nekako ušli u njihov ritam. Oni su najbrži po ritmu u tranziciji, najbrže trče i najviše poena postižu iz takvih situacija. Trener uvek kaže – brz napad znači i brza odbrana. Nismo uspeli da usporimo tempo, ali pobedili smo, što je najvažnije. Svako je doprineo, a u produžetku smo na kraju bili stvarno dobri, gde smo mi dominirali – poručio je Jokić.
O saradnji sa Marejem bio je potpuno iskren:
– Ne mislim baš da se smenjujemo, jednostavno igramo toliko dugo zajedno da čak ni ne razmišljam o tome, to se prosto dešava. Pokušavate da se oslobodite, da napravite blok, sve je stvar čitanja igre i reakcije.
Kao glavnu lekciju iz ovog meča, Nikola je izdvojio kontrolu skoka i ritma utakmice:
– Možda kontrola tog tempa igre, gde mi treba da određujemo tempo utakmice i da se mi pitamo, ajde tako da kažem, da mi delimo karte. Mislim da smo sposobni to da uradimo.
Dotakao se Jokić i nacionalnog tima i leta kada je bio kapiten Srbije, kao i predstojećih obaveza reprezentacije:
– Izgubili smo jednu pripremnu protiv Francuske, ali dobro, to nema veze, šalimo se... Što se tiče reprezentacije, stvarno sam uživao u saradnji sa svim saigračima i drugarima, ostvarili smo bitnu pobedu. Za tri-četiri dana igramo protiv Litvanije. Ekipa je već na okupu, tako da se nadam da ćemo ostvariti dobar rezultat – zaključio je Jokić, dodavši i da se raduje susretu sa Darkom Rajakovićem naredne nedelje.
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