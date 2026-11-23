Košarkašice Kraljeva poražene su od Partizana 1953 rezultatom 57:83 (14:13, 17:27, 15:26, 11:17), u utakmici osmog kola Prve ženske lige Srbije odigranoj u staroj Hali sportova kraj Ibra.

G.Šljivić (arhiva)

Najefikasnija u ekipi kraljevačkih „malenih“ bila je Marina Davinić sa 16 poena, dok je Še Vajt postigla 14, a Bojana Živković osam poena. U redovima crno-belih istakle su se Džesika Lejla Timons sa 19, Dragana Gobeljić sa 17 i Ana Perić sa 14 poena.

Posle osam odigranih kola Kraljevčanke imaju tri pobede i pet poraza i zauzimaju sedmo mesto na tabeli, a u narednom kolu očekuje ih gostovanje Nibaku u Nišu, dok će drugoplasirani Partizan, sa sedam trijumfa i jednim neuspehom, dočekati Vojvodinu 021.