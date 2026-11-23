Litvanija bez najboljeg igrača protiv Srbije
Košarkaški reprezentativci Litvanije Jonas Valančijunas i Ažuolas Tubelis propustiće predstojeću utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Srbije, saopštio je danas njihov klub Žalgiris.
Reprezentacija Litvanije će u četvrtak, 26. novembra, u Klajpedi dočekati selekciju Srbije, u meču u okviru Grupe J druge faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine.
Žalgiris nije saopštio razlog odsustva Valančijunasa u utakmici protiv reprezentacije Srbije, dok je za Tubelisa naveo da će propustiti ceo kvalifikacioni prozor zbog lakše povrede kolena.
Reprezentacija Litvanije će tako protiv selekcije Srbije igrati bez dva ključna igrača na unutrašnjim pozicijama. Valančijunas u Evroligi ove sezone u proseku beleži 12,5 poena i 8,8 skokova, dok Tubelis upisuje 12,5 poena i šest skokova po utakmici.
Selekcija Litvanije je četvrta na tabeli Grupe J sa skorom 4/4, dok je reprezentacija Srbije druga sa šest pobeda i dva poraza.
Tri dana nakon duela sa selekcijom Srbije, reprezentacija Litvanije će u Sarajevu igrati protiv Bosne i Hercegovine, a Žalgiris je naveo da će odluka o nastupu Valančijunasa u tom meču biti donesena nakon utakmice kluba iz Kaunasa u Evroligi protiv Real Madrida, koja je na programu u sredu.
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