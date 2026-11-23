Nakon katastrofalnog starta sezone Nikola Jović eksplodirao (VIDEO)
Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica u dosadašnjem delu sezone, iskoristio ukazano poverenje i dao značajan doprinos velikoj pobedi Majamija nad Oklahomom – 123:113!
Momak iz Srbije završio je utakmicu sa 15 poena, osam skokova i tri asistencije, a sve to za svega 18 minuta provedenih na parketu! Posebno impresivno deluje njegov šut za tri poena – pogodio je tri od šest pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja bio maksimalan (4/4).
Jović je dodao i jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, potvrdivši da njegov doprinos nije bio ograničen samo na napadački učinak.!
Američki mediji posebno su istakli okolnosti u kojima je Nikola dobio veću ulogu u rotaciji. Zbog povrede Janisa Adetokumba, koji nije mogao da pomogne ekipi, trener Majamija morao je da menja sastav, a Jović je dobio značajnije minute sa klupe.
Srpski košarkaš dobio je 18 minuta, najviše još od prve utakmice sezone u kojoj je igrao 24 minuta, i pokazao da može ozbiljno da doprinese ekipi.
Upravo je to ono što navijači Majamija žele da vide od Jovića - energiju, sigurnost u šutu i raznovrsnost u igri!
Iako je Jović bio jedna od lepših priča večeri, glavnu statističku rolu imao je Bem Adebajo. Centar Majamija upisao je tripl-dabl sa 24 poena, 15 skokova i 12 asistencija, dok je Pele Larson dodao 21 poen.
Majami je od samog početka kontrolisao utakmicu, a na poluvreme je otišao sa prednošću 67:54. U jednom trenutku domaćin je imao čak 20 poena viška, ali Oklahoma nije želela da se preda.
Gosti su u poslednjoj četvrtini pokušali da se vrate u meč, ubacili su 33 poena, ali je Majami sačuvao prednost i stigao do trijumfa.
Treba istaći da su obe ekipe bile oslabljene. Oklahoma nije mogla da računa na Šeja Gildžes-Aleksandera, dok je Majami igrao bez Janisa Adetokumba.
Ipak, to ne umanjuje značaj pobede Hita, koji su stigli do sedmog uzastopnog trijumfa i nastavili sjajan niz.
Posebno je impresivno što je Majami od katastrofalnog početka sezone i četiri vezana poraza stigao do učinka 10-6!
A za srpske ljubitelje košarke najvažnija vest jeste da je Nikola Jović iskoristio svoju priliku.
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