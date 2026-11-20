Košarkaši Crvene zvezde slavili su u Blaugrani protiv Barselone nakon produžetaka sa 103:100.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Fenomenalnu partiju odigrao je Kristijan Koloko sa 11 poena i sedam skokova, a nakon meča nije krio oduševljenje zbog trijumfa u Blaugrani.

- Bila nam je potrebna pobeda nakon dva poraza, morali smo da odgovorimo i to smo uradili. Drago mi je da se to desilo protiv odlične ekipe i odličnog trenera - rekao je Koloko.

Nakon 13. kola i Crvena zvezda i Barselona su na skoru od po 8 pobeda i 5 poraza.