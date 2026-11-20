Navaro blista posle epske pobede u Barseloni: Ovo su prve reči trenera Zvezde!
Crveno-beli slavili u produžetku.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Barselonu na gostovanju u "Palau Blaugrani" posle produžetka rezultatom 103:100 (85:85) u 13. kolu Evrolige.
Bio je to tek drugi trijumf u istoriji kluba s Malog Kalemegdana protiv katalonskog giganta u Blaugrani, izvojevan u neviđenoj drami.
Beograđani su u prvom poluvremenu imali rezultatski zaostatak od 14 poena, a na veliku pauzu su otišli vođstvom 44:40. Treća četvrtina protekla je u znaku Tajsona Kartera, koji je trojkama odveo Zvezdu u 23. minutu na najvećih osam poena viška (53:45), ali je raspoloženi Robinson doneo domaćinu blagu prednost.
Zvezda je u finišu preko Davidovca sa "penala" stigla do vođstva. Ipak, poenima Balcerovskog, otišlo se u produžetak, gde je poenima Batlera sa slobodnih bacanja, gost u poslednjih pola minuta ušao vođstvom 99:98, da bi blokada Koloka rešila sve dileme. Trijumf je potvrdio sa bacanja maestraleni Karter, koji je meč završio sa 31 poenom.
Utiske je posle tek druge pobede u istoriji protiv Katalonaca na njihovom parketu, izneo i Ibon Navaro, šef stručnog štaba tima sa Malog Kalemegdana:
- Ovakve utakmice odlučuju detalji, izgubljena lopta, rampa, pogođen šut, igrali smo dve loše utakmice. Morali smo da se vratimo svojim idejama, svom identitetu, mislim da smo to večeras uspeli da uradimo. Barsa je odlično šutirala za tri poenaa, ali kontrolisali smo njihov šut za dva poena. - rekao je Navaro posle velikog trijumfa.
Sada su crveno-beli na skoru 8-5 i zauzimaju visoku sedmu poziciju. Isti skor imaju šesti Fenerbahče i osmi Žalgiris.
Već u utorak, Zvezda će ugostiti Virtus iz Bolonje, u novom "duplom kolu" Evrolige.
Preporučujemo
VELIKA POBEDA ZVEZDE: Crveno-beli u nestvarnom meču srušili Barselonu u Evroligi (FOTO)
20. 11. 2026. u 22:49
PARTIZANOVA DRAMA SA SREĆNIM KRAJEM! Karlik proradio kad treba i slomio Bešiktaš (VIDEO)
20. 11. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)