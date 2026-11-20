Crveno-beli slavili u produžetku.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Barselonu na gostovanju u "Palau Blaugrani" posle produžetka rezultatom 103:100 (85:85) u 13. kolu Evrolige.

Bio je to tek drugi trijumf u istoriji kluba s Malog Kalemegdana protiv katalonskog giganta u Blaugrani, izvojevan u neviđenoj drami.

Beograđani su u prvom poluvremenu imali rezultatski zaostatak od 14 poena, a na veliku pauzu su otišli vođstvom 44:40. Treća četvrtina protekla je u znaku Tajsona Kartera, koji je trojkama odveo Zvezdu u 23. minutu na najvećih osam poena viška (53:45), ali je raspoloženi Robinson doneo domaćinu blagu prednost.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Zvezda je u finišu preko Davidovca sa "penala" stigla do vođstva. Ipak, poenima Balcerovskog, otišlo se u produžetak, gde je poenima Batlera sa slobodnih bacanja, gost u poslednjih pola minuta ušao vođstvom 99:98, da bi blokada Koloka rešila sve dileme. Trijumf je potvrdio sa bacanja maestraleni Karter, koji je meč završio sa 31 poenom.

Utiske je posle tek druge pobede u istoriji protiv Katalonaca na njihovom parketu, izneo i Ibon Navaro, šef stručnog štaba tima sa Malog Kalemegdana:

- Ovakve utakmice odlučuju detalji, izgubljena lopta, rampa, pogođen šut, igrali smo dve loše utakmice. Morali smo da se vratimo svojim idejama, svom identitetu, mislim da smo to večeras uspeli da uradimo. Barsa je odlično šutirala za tri poenaa, ali kontrolisali smo njihov šut za dva poena. - rekao je Navaro posle velikog trijumfa.

Sada su crveno-beli na skoru 8-5 i zauzimaju visoku sedmu poziciju. Isti skor imaju šesti Fenerbahče i osmi Žalgiris.

Već u utorak, Zvezda će ugostiti Virtus iz Bolonje, u novom "duplom kolu" Evrolige.

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