Svoje utiske nakon zlata vredne pobede Partizana nad Bešiktašom izneo je heroj trijumfa crno-belih, Kajl Olmen.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Istakao je zadovoljstvo time što je pomogao Partizanu da dođe do pobede i pohvalio hemiju ekipe koju imaju crno-beli.

- Osećam se dobro, dobio sam šansu da pomognem timu i srećan sam zbog toga - započeo je Olman i dodao.

- Imamo Karlika Džonsa, prelomio je kada je trebalo i to je ta hemija koja nas čini posebnim - kratak i jasan bio je Olmen.