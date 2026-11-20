Crno-beli savladali Bešiktaš.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana savladali su Bešiktaš u 13. kolu Evrolige i stigli do sedme pobede u sezoni.

Crno-beli su tek posle produžetka slomili otpor turskog tima, koga sa klupe predvodi srpski selektor Dušan Alimpijević.

Na kraju su uspeli da trijumfuju, a trener Đoan Penjaroja nije krio zadovoljstvo:

- Dobro se osećam, ovo je bila teška utakmica, neverovatan protivnik, borili su se do kraja. Imaju talenat kod svojih igrača, Voker i Vilbekin posebno. Na kraju su stigli da izjednače utakmicu. Srećan sam zbog svojih igrača, što smo pobedili i igrali u ovakvoj atmosferi u Pioniru - rekao je Penjaroja.

U timu nije bilo povređenih Vildoze, Stivensa, Vilisa, Tompsona...

- Ponosan sam, nisu to izgovori. Od početka sezone imamo jednog ili dva povređena igrača na svakoj utakmici. Nije lako. Srećan sam i zbog Olmena koji nije igrao poslednje utakmice, a večeras je bio veoma dobar. - zaključio je Đoan Penjaroja.

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