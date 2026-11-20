Olimpijakos pobedio Real: Drugi uzastopni poraz kraljevskog kluba u Evroligi
Olimpijakos je u Pireju ubedljivo savladao Real Madrid rezultatom 92:76 (19:14, 31:19, 23:19, 19:24) u utakmici 13. kola Evrolige.
Domaći tim je kontrolisao meč od prvog do poslednjeg minuta, prelomivši susret u drugoj četvrtini i stigavši do maksimalnih +26 početkom poslednje deonice.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Tajrik Džons sa 22 poena (uz pogođenu trojku sa pola terena) i 8 skokova, dok su ga pratili Evan Furnije sa 17 i Saša Vezenkov sa 14 poena.
Kod gostiju iz Madrida najbolji je bio Teo Maledon sa 17 poena i 7 asistencija.
Olimpijakos se ovim trijumfom izjednačio na vrhu tabele sa učinkom 10-3, dok je Real pao na 7-6.
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