Junak Zvezde Tajson Karter: Bila nam je potrebna pobeda, morali smo da odgovorimo
JUNAK Crvene zvezde u Kataloniji protiv Barselone (103:100) bio je Tajson Karter.
Amerikanac je postigao 31 poen i potvrdio je fantastičnu formu u kojoj se nalazi.
- Bila nam je ptorbena pobeda posle dva poraza, morali smo da odgovorimo, drago mi je što smo to uradili protiv odlične ekipe i odličnog trenera - rekao je Karter posle utakmice.
Crvena zvezda je sad na učinku 8-5, a u narednom kolu dočekuje Virtus iz Bolonje.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
Ceo region u neverici! Bosanci razapeli Hrvata zbog Ratka Mladića!
20. 11. 2026. u 09:22
Srbija saznala rivala u baražu Lige nacija, ništa od meča sa Bosnom
20. 11. 2026. u 11:52 >> 12:22
PARTIZANOVA DRAMA SA SREĆNIM KRAJEM! Karlik proradio kad treba i slomio Bešiktaš (VIDEO)
20. 11. 2026. u 19:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"To mora da je Albanac - uvek prilazi s leđa!" (VIDEO)
BELGIJSKI premijer se nije ni okrenuo, već je odmah prokomentarisao situaciju.
20. 11. 2026. u 16:21 >> 16:30
Komentari (0)