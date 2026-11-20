JUNAK Crvene zvezde u Kataloniji protiv Barselone (103:100) bio je Tajson Karter.

FOTO: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Amerikanac je postigao 31 poen i potvrdio je fantastičnu formu u kojoj se nalazi.

- Bila nam je ptorbena pobeda posle dva poraza, morali smo da odgovorimo, drago mi je što smo to uradili protiv odlične ekipe i odličnog trenera - rekao je Karter posle utakmice.

Crvena zvezda je sad na učinku 8-5, a u narednom kolu dočekuje Virtus iz Bolonje.

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