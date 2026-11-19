ASISTENT bivšeg šefa nemačke Savezne obaveštajne službe BND, Manfred D. je skoro deset godina, navodno, iz sedišta nemačke tajne službe izneo više od 2.000 strogo poverljivih dokumenata. Na zahtev medija da objasne kako je to moguće, BND je odgovorila da "služba ne daje izjave o pitanjima koja se tiču potencijalnih obaveštajnih saznanja ili aktivnosti, niti informacije o kadrovskim pitanjima."

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- Besan sam! - prokomentarisao je, međutim, šef BND Martin Jeger, posle hapšenja Augusta Haninga, bivšeg predsednika BND, čiji je lični asistent Manfred D. godinama bivšem šefu dostavljao poverljiva dokumenta. - Obećavam da će ceo slučaj biti temeljno istražen, bez izuzetaka i da će uslediti posledice.

Kako prenosi Dojče vele, uhapšenog Manfreda D. tereti Savezno javno tužilaštvo. Sva ukradena dokumenta davao je Haningu kod koga su i pronađena. Istražitelji sumnjaju da je on te informacije koristio kao konsultant za bezbednost.

Postoji i sumnja da su osetljivi, interni podaci BND možda dospeli i u inostranstvo, mada Haningov pravni tim to negira. Advokat Manfreda D. odbio je da komentariše slučaj. Njegov klijent je u istražnom zatvoru, a odluka o podizanju zvanične optužnice još nije doneta.

Slučaj je ozbiljan udarac za BND, jer razotkriva velike bezbednosne propuste i nepravilnosti unutar službe. Manfred D. je, navodno, imao ovlašćenje da koristi službena vozila agencije, koja gotovo nikada ne prolaze kroz kontrole prilikom izlaska iz kompleksa BND i to je bio "kanal", kojim je on transportovao delikatne papire.

Poseban tretman PARLAMENTARNI kontrolni odbor nemačkog Bundestaga naložio je sprovođenje "vanrednog nadzora". U okviru te procedure stalni predstavnik Odbora Bundestaga i njegovi saradnici ovlašćeni su da pregledaju dokumentaciju BND, obave razgovore sa zaposlenima i traže sve neophodne informacije. Poslanici Bundestaga zaduženi za nadzor obaveštajnih službi žele da utvrde kako je bilo moguće da Manfred D. tako dugo ostane na položaju ličnog asistenta. Kako se navodi iz parlamentarnih krugova, već sada postoje brojni pokazatelji da je uživao vanredne povlastice.

On je u više navrata predavao torbe sa odštampanim dokumentima pripadnicima obezbeđenja šefa BND, koji su ih potom nesmetano prenosili preko bezbednosnih kontrolnih punktova. Po svemu sudeći, radnici obezbeđenja na ulazima i izlazima, nisu ga pretresali.

Kao lični asistent nekoliko predsednika BND Manfred D. je godinama imao pristup njihovim službenim imejlovima i kalendarima. Po izvorima iz bezbednosnih krugova, bilo mu je čak dozvoljeno da štampa poverljiva dokumenta, koja je potom koristio za pripremu fascikli sa materijalima za razgovore i sastanke rukovodstva BND.

Manfred D. je, inače, karijeru u BND započeo kao pripadnik obezbeđenja, a tokom Haningovog mandata postao je njnjegov lični asistent. Kad je Haning 2005. imenovan za državnog sekretara u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, D. je otišao s njim.

Kad se Haning krajem 2009. prevremeno penzionisao, D. se iz ministarstva vratio u BND. Bio je asistent četvorici uzastopnih čelnika BND, a premešten je tek lane, pošto je na tu funkciju stupio Martin Jeger, a potom je penzionisan. Godinama se bavio i dodatnim poslom, za šta mu je BND u više navrata davao odobrenje, a obavljajo je administrativne zadatke za svog bivšeg šefa, Haninga, na osnovu ugovora.