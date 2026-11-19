U KOTORU je danas usled orkanskih udara juga, sa jedne od zgrada preko puta gradskog Parka "Slobode" na magistralu pao limeni krov, prenosi Radio Kotor.

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Reč je o limenoj konstrukciji velike površine koja se obrušila na saobraćajnicu.

Prema nezvaničnim saznanjima Radija Kotor, u pitanju je krov zgrade Osnovnog suda u Kotoru.

Radio Kotor je javio i da je počelo uklanjanje limene krovne konstrukcije koja se obrušila na saobraćajnicu.

Na terenu su ekipe Komunalnog preduzeća, koje rade na uklanjanju konstrukcije i raščišćavanju saobraćajnice.

Građani da do smanjivanja jačine udara vetra ne napuštaju domove

Štab za zaštitu i spasavanje Opštine Kotor pozvao je građane da do smanjivanja jačine udara vetra ne napuštaju domove bez preke potrebe, prenio je Radio Kotor.

Saobraćaj u Kotoru se preusmerava preko Benova, tačnije ulicom pored zgrade Osnovnog suda u Kotoru, navodi Radio Kotor.

Kako je Radio Kotoru oko 19 sati saopštio komandir Službe zaštite i spašavanja (SZS) Kotor, Maksim Mandić, u padu limenog krova nije bilo povređenih osoba.

Osim pripadnika SZS Kotor i Odeljenja bezbednosti (OB) Kotor, na terenu su i predstavnici gradskih službi.

(Blic.rs)