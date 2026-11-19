STUDENTSKA lista izrazila je danas sumnju da odlazeća vlast pokušava u poslednjim danima mandata da, kako kažu, "obezbedi radna mesta za svoje kadrove" i zatražila da se obustave nova zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama dok se ne sprovede provera kadrovskog stanja i ne raspišu transparentni konkursi.

Foto: Viacheslav Iakobchuk / Alamy / Profimedia

-Informacije o iznenadnom raspisivanju konkursa za zapošljavanje na neodređeno vreme u školama, vrtićima i drugim javnim ustanovama u Novom Sadu, Inđiji, Šidu i drugim gradovima izazivaju ozbiljnu sumnju da odlazeća vlast pokušava da obezbedi radna mesta svojim kadrovima pre promene vlasti, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu "Studenti pobeđuju".

Kako se ističe, zapošljavanje bi trebalo da bude obustavljeno dok se ne sprovede nezavisna i transparentna provera kadrovskog stanja, sistematizacije radnih mesta i opravdanosti novih i zapošljavanja.

Nakon toga, kako navodi Studentska lista, zapošljavanje mora da se odvija isključivo kroz zakonite, javne i transparentne konkurse, pod jednakim uslovima za sve, na osnovu stručnosti i kompetencija.

U saopštenju se ističe da škole i vrtići moraju biti mesta znanja, stručnosti i jednakih mogućnosti, a ne, kako se tvrdi, uporišta stranačkog zapošljavanja.

-Obrazovanje je jedan od najvažnijih temelja društva koje želi da se menja i razvija. Škole i vrtići moraju biti mesta znanja, stručnosti i jednakih mogućnosti, a ne poslednja uporišta stranačkog zapošljavanja, navodi se u saopštenju.

Studentska lista je takođe upozorila rukovodioce ustanova da će njihov rad biti predmet kontrole i da će snositi zakonske sankcije ukoliko se utvrdi da su postupali suprotno javnom interesu.

(Tanjug)

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