STUDENTSKA LISTA: Sumnjamo u partijska zapošljavanja u javnim preduzećima, zaustaviti konkurse
STUDENTSKA lista izrazila je danas sumnju da odlazeća vlast pokušava u poslednjim danima mandata da, kako kažu, "obezbedi radna mesta za svoje kadrove" i zatražila da se obustave nova zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama dok se ne sprovede provera kadrovskog stanja i ne raspišu transparentni konkursi.
-Informacije o iznenadnom raspisivanju konkursa za zapošljavanje na neodređeno vreme u školama, vrtićima i drugim javnim ustanovama u Novom Sadu, Inđiji, Šidu i drugim gradovima izazivaju ozbiljnu sumnju da odlazeća vlast pokušava da obezbedi radna mesta svojim kadrovima pre promene vlasti, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu "Studenti pobeđuju".
Kako se ističe, zapošljavanje bi trebalo da bude obustavljeno dok se ne sprovede nezavisna i transparentna provera kadrovskog stanja, sistematizacije radnih mesta i opravdanosti novih i zapošljavanja.
Nakon toga, kako navodi Studentska lista, zapošljavanje mora da se odvija isključivo kroz zakonite, javne i transparentne konkurse, pod jednakim uslovima za sve, na osnovu stručnosti i kompetencija.
U saopštenju se ističe da škole i vrtići moraju biti mesta znanja, stručnosti i jednakih mogućnosti, a ne, kako se tvrdi, uporišta stranačkog zapošljavanja.
-Obrazovanje je jedan od najvažnijih temelja društva koje želi da se menja i razvija. Škole i vrtići moraju biti mesta znanja, stručnosti i jednakih mogućnosti, a ne poslednja uporišta stranačkog zapošljavanja, navodi se u saopštenju.
Studentska lista je takođe upozorila rukovodioce ustanova da će njihov rad biti predmet kontrole i da će snositi zakonske sankcije ukoliko se utvrdi da su postupali suprotno javnom interesu.
(Tanjug)
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