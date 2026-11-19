Obradović održao čas Žalgirisu: Panata na krilima Nana slavila u Kaunasu
Košarkaši Panatinaikosa prekinuli su niz poraza sjajnim izdanjem u Kaunasu gde su savladali Žalgiris (87:72) u jednom od najvećih derbija 13. kola Evrolige.
Videlo se na samom startu meča da su gosti odlučno ušli u utakmicu, da ih je legendarni srpski stručnjak odlično pripremio i da su rešeni prekinu niz slabih rezultata koje su beležili uoči ovog susreta.
Postigli su čak 28 poena u prvoj četvrtini i tako nametnuli ritam koji su odžavali tokom čitavog meča.
Žalgiris je u trećoj četvrtini zapretio, čak na kratko i poveo, ali onda je na scenu stupio nestvarni Kendrik Nan.
Sjajni Amerikanac je pokazao zašto je po mnogima najbolji igrač Evrolige, ušao je u svoju prepoznatljivu zonu, pogodio nekoliko trojki zaredom i tako odbio nalet Litvanaca koji nisu imali odgovor za njegovu simultanku krajem treće i tokom čitave poslednje deonice.
Nan je meč završio sa 21 postignutim poenom, a odličan je bio i Hejs Dejvis sa 20 koševa, od kojih je veliki deo postigao u prvom poluvremenu.
Kod domaćina Tubelis je brojao do 17, Edvards do 15, a Valančijunas je odigrao možda i najslabiji meč od dolaska upisavši devet poena za 26 provedenih minuta na parketu.
Ovim trijumfom Panata je prekinula niz od dva poraza i sada ima skor 9-4, dok je Žalgirisu ovo bio prvi poraz nakon 11 vezanih trijumfa u svim takmičenjima (skor 8-5 u Evroligi).
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