ITALIJA OBJAVILA RAT ISLAMOFOBIJI: U Milanu osnovan nacionalni centar sa ciljem da prati navodne predrasude prema muslimanskim vernicima
U MILANU je, u organizaciji Unije islamskih zajednica Italije, osnovan "Nacionalni centar za borbu protiv islamofobije", da bi pratio navodne predrasude drugih vera prema vernicima Alaha. Hrišćani su, izgleda, postali problem, a ne islamski fundamentalizam, pa su burne političke i medijske reakcije u zemlji.
Predstavljen je "Izveštaj broj nula", koji je polazna osnova budućeg rada Centra. Ostaje nepoznanica ko će biti ti koji će procenjivati i sa kojim kriterijumima šta spada u domen islamofobije.
Projekat je dugo i pažljivo pripreman, tako su različiti politički predstavnici i kritičari izneli ogromne sumnje i zamerke, poredeći ovu inicijativu sa ranijim spornim predlozima, poput Islamske arbitražne komore i optužujući da se želi nametanje neke vrste nadzora ili cenzure nad javnim debatama i informisanjem.
Čeka se potpis muslimana
SPORAZUM između verskih zajednica i države regulisan je članom 8. Ustava, Do sada je potpisalo 13 verskih zajednica. Islamska, iako druga najveća religija u zemlji po broju vernika, još ga nije potpisala. Muslimani nemaju jedinstvenog predstavnika sa kojim država potpisuje sporazum, jer postoji više islamskih organizacija, a nijedna nije pokrenula pregovore, budući da najpre mora od Ministarstva unutrašnjih poslova da dobije status zvanično priznatog "verskog entiteta". Trenutno, taj status ima samo Velika džamija u Rimu, kao islamski kulturni centar.
Najavljeno je koji će izvori podataka biti uzimani u obzir biti: lična svedočenja, konkretni dokumentovani slučajevi netrpeljivosti i sudske presude. Potom, analiza medija i društvenih mreža, a poseban deo studije posvećen je jeziku i načinu na koji štampa, TV, radio i društvene mreže izveštavaju o islamu i muslimanima, ukazujući na iskrivljene narative i stereotipe. Za početak, na osnivanju, novinarima je zabranjeno da uđu u salu.
Shodno političkim orijentacijama usledile su i rekcije političara. Iz desnog centra, partija Liga i Italijanska braća, stigle su izjave da ovakav centar služi za ućutkivanje legitimnih kritika na račun radikalnog islama i nelegalnih džamija. Deo političara izrazio je zabrinutost i zbog programa koji predviđa praćenje medija i javnog diskursa.
Politička kritika se fokusira na strah da bi pojam "islamofobija" mogao da se iskoristi za sudsko gonjenje ili cenzuru novinara i političara koji iznose kritičke stavove o religiji, ili integraciji.
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