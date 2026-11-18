Apsolutno zaslužena pobeda Bešiktaša. U narednom kolu turski klub gostuje Partizanu u Pioniru.

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Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.

Ekipa selektora Srbije Dušana Alimpijevića kontrolisala je veći deo susreta, imala i 14 poena prednosti, a zatim sačuvala vođstvo do kraja.

Španski velikan poveo je samo na samom početku, ali je prednost trajala svega 27 sekundi. Domaćin je potom preuzeo kontrolu i uz ogromnu podršku sa tribina uspeo da odbije nalete rivala.

Džefris je sa 20 poena predvodio Bešiktaš, dok su Luni Voker i Skoti Vilbekin dodali po 15. U redovima Reala najefikasniji je bio Maledon sa 22 poena i šest skokova, ali je imao i sedam izgubljenih lopti.

Ovim trijumfom Alimpijević je upisao drugu pobedu nad Real Madridom u trenerskoj karijeri. Prethodno je slavio u decembru 2017. godine, kada je sa Crvenom zvezdom savladao španski tim rezultatom 87:83 u Madridu.

Bešiktaš će u petak gostovati Partizanu u dvorani „Aleksandar Nikolić“, u utakmici koja počinje u 20.45. Real istog dana očekuje znatno teži zadatak u Atini, gde će od 20.15 odmeriti snage sa Olimpijakosom. Madriđani posle 12 kola imaju sedam pobeda i pet poraza.