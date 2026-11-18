Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas nije krio emocije nakon velike pobede svog tima protiv Makabija u 12. kolu Evrolige.

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Košarkaši grčkog velikana priredili su spektakularan preokret, pošto su posle dramatične završnice u regularnom delu uspeli da slave i nakon produžetka u Limasolu, gde izraelski tim igra kao domaćin.

Junak trijumfa bio je Kori Džozef, koji je pogodio odlučujući koš, a slavlje igrača i stručnog štaba bilo je izuzetno emotivno.

Pobeda je posebno značila Barcokasu, koji je u svlačionici održao snažan govor svojim igračima. U snimku koji je objavio „Eurohups“ vidi se kako je grčki stručnjak pohvalio karakter i zajedništvo ekipe, uz poruku da veruje da Olimpijakos može da savlada svakog protivnika.

- Bila je to jedna od najluđih utakmica koje sam gledao ili vodio u košarci i svi smo bili deo toga. Pre svega, moramo da govorimo o našem srcu, jer smo uradili sve što je bilo potrebno da bismo pobedili. Sve zasluge pripadaju vama. Ovo je bilo nešto posebno - poručio je Barcokas.

Giorgos Bartzokas in the locker room👀 Video by: @Olympiacos_BC #olympiacosbc #olympiacos #euroleague https://t.co/BcPHnYM7Bt — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) November 18, 2026

Ipak, tu se nije zaustavio. Trener Olimpijakosa dodatno je podigao atmosferu u svlačionici snažnim rečima podrške svojim igračima.

- Vi ste najbolji tim u Evropi. Vi ste najbolji igrači u Evropi. Nije važno ako ostanemo bez nekih igrača, ako imamo povređene ili smo umorni. To nije bitno, to su gluposti. Ostanite blizu jedni drugih, ostanite ujedinjeni i možemo da pobedimo svakoga. Sada nas čeka Real, idemo dalje - zaključio je Barcokas.