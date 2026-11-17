PRO Reko je arhiviran, na redu je Oradea. Vaterpolisti Radničkog u četvrtom kolu grupe B Lige šampiona danas (18.30) dočekuju rumunskog velikana svesni da ulogu velikog favorita moraju da potvrde u bazenu. Šumadinci pobedom overavaju i plasman u Top 8 fazu.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

- Svesni smo da smo favoriti, posebno na osnovu dosadašnjih rezultata, ali nećemo potceniti protivnika zbog tri poraza. Oradea je u svim tim utakmicama pokazala kvalitet i sigurno će doći rasterećena, sa željom da se dokaže. Sve zavisi od nas - važno je da zadržimo koncentraciju, fokus i agresivnost koje smo pokazali do sada i nastavimo pobednički niz - istakao je na presu strateg Kragujevčana Uroš Stevanović.

Naš prvak je startu elitnog takmičenja nadigrao Oradeu u njenom bazenu - 14:9. Ali, danas je nova priča:

- Ne očekujem da će doći sa belom zastavom. Za njih su utakmice protiv favorita dobra prilika da igraju bez rezultatskog pritiska i pokažu svoj kvalitet. Imaju nekoliko igrača koji žele da se nametnu selektoru rumunske reprezentacije, ali i drugim klubovima, tako da nas sigurno očekuje ozbiljan izazov. Na nama je da budemo maksimalno koncentrisani, ne dozvolimo opuštanje i nastavimo pobednički niz - naglasio je golman Radničkog Radoslav Filipović.

Kragujevčani su maksimalno fokusirani na sebe i žele da budu još bolji.

- Oradea je kvalitetna ekipa sa kojom smo se ove sezone dva puta sastajali, tako da nema mnogo nepoznanica. Naš cilj je jasan - prvo mesto u grupi i plasman u četvrtfinale. Svesni smo značaja utakmice i znamo da nas očekuje težak posao. Opuštanja ne sme da bude - podvukao je Viktor Rašović.

Igrači Radničkog se na neki način na dva meseca opraštaju od vernih navijača, jer posle Oradee devet mečeva zaredom odigrati u gostima.

Raspored

ČETVRTO kolo Lige šampiona, utorak - grupa C: Novi Neograd - Barseloneta (20.30), Jadran ST - Mladost (20.30). TABELA: Barseloneta 9, Mladost 4, Novi Beograd 3, Jadran ST 2. Grupa D: Steaua - Ferencvraoš (18.30), Panatinaikos - Marselj (18.30). TABELA: Marselj 9, Ferencvaroš 6, Partizan 3, Steaua 0.

Sreda - grupa B: Radnički - Oradea (18.30), Pro Reko - Breša (20.30). TABELA: Radnički 9, Pro Reko 6, Breša 3, Oradea 0. Grupa A: Sabadelj - Jadran HN (18.30), Olimpijakos - Hanover (18.30). TABELA: Olimpijakos 8, Sabadelj 6, Jadran HN 4, Hanover 0 bodova.