Košarkaši Dubaija pobedili su Efes rezultatom 80:75 u 12. kolu Evrolige.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mfiondu Kabengele sa 18 poena, dok je Džanan Musa dodao 14.

Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 23 minuta u ekipi Dubaija, a za to vreme zabeležio je 10 poena, četiri skoka i jednu asistenciju, dok je njegov sunarodnik Nemanja Dangubić imao učinak od četiri poena, dva skoka i jedne asistencije za sedam minuta u igri.

Kod gostiju, najbolji je bio Metju Strazel sa 20 poena, dok je Dario Šarić ubacio 15.

Utakmicu u Dubaiju sa tribina je posmatrao Pep Gvardiola, nekadašnji trener fudbalera Barselone, Bajerna i Mančester sitija.

Special visit 👀 Pep Guardiola courtside in Dubai! #EveryGameMatters https://t.co/XXTPy16x9f — EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Efes na 14. poziciji sa skorom 5-7.

Ekipa Ćavija Paskvala će u narednom meču duplog kola, 13. rundi, gostovati Makabiju, dok će Efes dočekati Asvel.

EVROLIGA, 11. KOLO:

Utorak

Dubai - Efes 80:75



Makabi Tel Aviv - Olimpijakos (u toku)

Žalgiris - Bajern Minhen (u toku)

Fenerbahče - Asvel (u toku)

Barselona - Pariz 20.30

Olimpija Milano - Crvena zvezda 20.30

Baskonija - Hapoel Tel Aviv 20.30

Partizan - Valensija 20.45

Virtus - Panatinaikos 21.00

Sreda

Bešiktaš - Real Madrid 18.30

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