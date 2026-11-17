Gvardiola video sjajnog Petruševa: Bivši igrač Zvezde dvocifren u pobedi Dubaija!
Košarkaši Dubaija pobedili su Efes rezultatom 80:75 u 12. kolu Evrolige.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Mfiondu Kabengele sa 18 poena, dok je Džanan Musa dodao 14.
Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 23 minuta u ekipi Dubaija, a za to vreme zabeležio je 10 poena, četiri skoka i jednu asistenciju, dok je njegov sunarodnik Nemanja Dangubić imao učinak od četiri poena, dva skoka i jedne asistencije za sedam minuta u igri.
Kod gostiju, najbolji je bio Metju Strazel sa 20 poena, dok je Dario Šarić ubacio 15.
Utakmicu u Dubaiju sa tribina je posmatrao Pep Gvardiola, nekadašnji trener fudbalera Barselone, Bajerna i Mančester sitija.
Košarkaši Dubaija se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i četiri poraza, dok je Efes na 14. poziciji sa skorom 5-7.
Ekipa Ćavija Paskvala će u narednom meču duplog kola, 13. rundi, gostovati Makabiju, dok će Efes dočekati Asvel.
EVROLIGA, 11. KOLO:
Utorak
Dubai - Efes 80:75
Makabi Tel Aviv - Olimpijakos (u toku)
Žalgiris - Bajern Minhen (u toku)
Fenerbahče - Asvel (u toku)
Barselona - Pariz 20.30
Olimpija Milano - Crvena zvezda 20.30
Baskonija - Hapoel Tel Aviv 20.30
Partizan - Valensija 20.45
Virtus - Panatinaikos 21.00
Sreda
Bešiktaš - Real Madrid 18.30
Preporučujemo
Nakon epske sramote u Ligi nacija Srbija se crveni od stida! "Crna zemljo, šta si dočekala..."!
17. 11. 2026. u 06:10 >> 06:42
Odbio Srbiju i Zvezdu, pa mu lupili šamar za ceo život!
17. 11. 2026. u 10:15 >> 10:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)