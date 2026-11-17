Partizan ne zaboravlja heroje: Zlatna stolica za vatrogasca koji je spasio život dečaku
Human gest crno-belih.
Vatrogasac koji je tokom intervencije na Voždovcu pomogao da se spasi život dečaka biće poseban gost Partizana na utakmici protiv Valensije, koja se igra večeras od 20.45.
Njegova hrabra reakcija došla je do izražaja 25. oktobra, kada je izbio požar u stanu u Ulici Jove Ilića. Tokom intervencije pronađen je dečak bez svesti, a vatrogasac mu je pružio reanimaciju, posle čega je mališan ponovo počeo da diše.
Partizan će mu zato ustupiti posebno mesto pored terena u okviru inicijative pod nazivom "Zlatna stolica", kojom klub ugošćava ljude čija su hrabrost i nesebičnost obeležile važne trenutke.
Njemu će Partizan uručiti i ček na 50.000 dinara.
Tako će duel sa Valensijom u Beogradskoj areni, osim sportskog značaja, imati i posebnu priliku da se oda priznanje čoveku čija je reakcija možda bila presudna za jedan mladi život.
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