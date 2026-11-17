Veliki problem za Zvezdu: Jedan od najboljih igrača ne igra protiv Armanija
NAVIJAČI crveno-belih ovo nisu želeli da čuju.
Džered Batler neće biti u timu protiv Armanija, saopštio je klub sa Malog Kalemegdana. Razlog je taj što se Amerikanac prehladio i ima virus.
Nema sumnje da je ovo veliki udarac za Ibona Navara. Bek ne blista u poslednje vreme, ali ne treba pominjati koliko je važan za tim.
Pored Batlera, u sastavu neće biti Džonatan Motli i Čima Moneke, ali to je odluka trenera koji je pomenuto dvojac ostavio u Beogradu.
Podsetimo, utakmica Armani - Crvena zvezda igra se ovog utorka od 20.30 u "Unipol Forumu" u Milanu.
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